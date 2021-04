Ξένος Τύπος για Δένδια-Τσαβούσογλου: «Καιρό είχαμε να δούμε τέτοια σύγκρουση!»

Τον τελευταίο χρόνο, ο Νίκος Δένδιας είναι το κεντρικό πρόσωπο πίσω από την μερική οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που αφιόνισε το τουρκικό καθεστώς, αφού στην Άγκυρα έδιναν μηδενικές πιθανότητες στον διαμοιρασμό των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Αθήνας και Καϊρου.

Πολλοί θεώρησαν ότι η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε δημόσια ο Νίκος Δένδιας από την Άγκυρα -έχοντας εξ ευωνύμων του τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου- για τις 400 τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, για το casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, για την αγνόηση του δικαίου της θάλασσας (UNCLOS), για την προσπάθεια σφετερισμού ζωνών ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, για την επιχείρηση εισβολής σε ελληνικό έδαφος από δεκάδες χιλιάδες κατευθυνόμενους μετανάστες ήταν ένα δημόσιο κατηγορώ, πέρα από την συνηθισμένη διπλωματική γλώσσα, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να υπονοήσουν, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια από την Άγκυρα, ότι ο υπουργός των Εξωτερικών λειτούργησε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι φήμες αυτές διαψεύστηκαν ταχύτατα, καθώς λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις Δένδια ανώτατες κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να καλύψουν τον υπουργό Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι λειτούργησε σε «πλήρη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό» προσθέτοντας ότι οι κύριοι Δένδιας και Μητσοτάκης «είχαν εκτενή συνομιλία χτες και σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και πριν την συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Δείτε το βίντεο με όλη τη συνέντευξη Τύπου

Τόνιζαν μάλιστα ότι ο υπουργός των Εξωτερικών «είχε ρητή εντολή, αν προκληθεί, να απαντήσει αναλόγως». Η πρόκληση ήλθε διά στόματος Τσαβούσογλου ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υποθάλπει γκιουλενιστές, μέλη του PKK και άλλων τρομοκρατικών ομάδων υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι τουρκική και όχι μουσουλμανική.

Η δημόσια απάντηση του Νίκου Δένδια φάνηκε να αιφνιδιάζει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών που παραβίασε τα συμφωνηθέντα και έλαβε συνολικά τέσσερις φορές τον λόγο επιχειρώντας να απαντήσει στα ελληνικά επιχειρήματα. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε λόγο για «καβγά» και προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί η αντιπαράθεση ο διάλογος θα τερματιστεί.

«Όταν συνομιλούμε διεθνώς και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Τούρκους, προβάλλουμε τις θέσεις μας και τα δίκαιά μας. Οι οποίες είναι γνωστές. Και βασίζονται στη διεθνή νομιμότητα» απάντησαν συνεργάτες του Νίκου Δένδια εξηγώντας ότι τα όσα είπε δημόσια ο υπουργός των Εξωτερικών «είναι οι θέσεις μας. Με την Τουρκία έχουμε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση των διαφόρων ζητημάτων. Η δική μας βασίζεται στις Ευρωπαϊκές αξίες. Και στο διεθνές δίκαιο».

Σε μία περίοδο που η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξήσει τους περιφερειακούς συμμάχους της, να συνάψει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, ο Νίκος Δένδιας –σε συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- επέλεξε να απευθυνθεί και στο διεθνές ακροατήριο, εντός και εκτός ΕΕ. Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο υπουργός των Εξωτερικών και η ακριβής γλώσσα που χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στην τουρκική συμπεριφορά είχαν δέκτες και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει σχέσεις έντιμης συνεννόησης. Ηταν θέμα αξιοπιστίας για τα επιχειρήματα της ελληνικής κυβέρνησης οι θέσεις της Αθήνας να αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο τόσο χωρίς την παρουσία Τούρκων αξιωματούχων αλλά και ενώπιόν τους, ακόμη και μέσα στην Άγκυρα.

Παραλλήλως με την συνειδητοποίηση και την εκπομπή του μηνύματος ότι για την Ελλάδα «δεν υπάρχει πιθανότητα συνέχισης της προσπάθειας βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία αν επιμείνουν στα κόλπα των τελευταίων μηνών», όπως εξηγούσε ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας στο thetimes|-.gr, στην Αθήνα έχει αποφασιστεί ότι «πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφωνώντας» με την Τουρκία, κατά την έκφραση στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακόμη και οι όποιες αυταπάτες πως η Τουρκία θα μπορούσε να αλλάξει στρατηγική διαλύθηκαν μόλις την Τετάρτη, μία ημέρα πριν την μετάβαση του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να στείλει τουρκικά πλοία για σεισμικές και υδρογραφικές έρευνες στις περιοχές του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και στην Κύπρο, αν το καθεστώς του το αποφασίσει.

Greek FM Dendias to his Turkish counterpart in Ankara: • Turkey has violated our sovereign rights by flying over Greece 400 times, over Greek soil, Mevlüt, over Greek soil! • After last year’s incidents, Turkey should not try to teach Greece anynthing.pic.twitter.com/W82tGFvv5Z

And the fire 🔥 continues, here’s part 2 of the conference. The funniest part is in the end when the Greek FM – after all the beating – says to his Turkish counterpart : “I hope after this, you won’t cancel dinner cause I am very hungry” 🤣😜 pic.twitter.com/rLSBHwGIj5

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 15, 2021