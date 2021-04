Σάλος έχει ξεσπάσει στον Καναδά με την γκάφα ενός πολιτικού, ο οποίος εμφανίστηκε γυμνός σε τηλεδιάσκεψη με συναδέλφους μέσω Zoom.

Ο λόγος για τον Γουίλιαμ Έιμος, ο οποίος μάλιστα δικαιολογήθηκε, κάνοντας λόγο για ένα ατυχές σφάλμα.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές σφάλμα», δήλωσε ο Έιμος, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή του Πόντιακ του Κεμπέκ.

«Το βίντεό μου ενεργοποιήθηκε κατά λάθος καθώς άλλαζα τα ρούχα μου για να πάω για τζόκινγκ», είπε.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021