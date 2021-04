Το παγκόσμιο ρίσκο μετά το εμβόλιο – O.Blanchard/Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ / ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, DC -Παρά το όλο το δράμα σχετικά με την αργή διάθεση εμβολίων COVID-19 και τους περιορισμούς κατά την εξαγωγή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι. Τα ποσοστά θανάτου θα διαφέρουν ανάλογα με το ιστορικό πολιτικής κάθε χώρας, αλλά η κατάσταση της δημόσιας υγείας θα έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια για τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και τους Βρετανούς.

Υπάρχει όμως μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα επιστρέψει η κοινωνική ζωή πριν από την πανδημία και πόσο θα διαρκέσει. Ορισμένοι περιορισμοί αναμφίβολα θα παραμείνουν σε ισχύ. Η ανάκαμψη στα ταξίδια, για παράδειγμα, θα είναι αργή και άνιση, και πιθανότατα θα υπάρχουν «φυσαλίδες ταξιδιού» – ένα σενάριο που αναμένεται ήδη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου ο ιός έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, πιθανότατα θα φιλοξενήσει τη θερινή περίοδο εισάγοντας συνοριακή διέλευση χωρίς καραντίνα για όσους έχουν διαβατήρια εμβολίων. Ωστόσο, θα παραμείνουν περιορισμοί στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Οι διαφορές στο ρυθμό και το εύρος της επανάληψης των κοινωνικών δραστηριοτήτων πιθανότατα συμπίπτουν με τις εισοδηματικές διαφορές. Ενώ ορισμένες αναδυόμενες αγορές θα έχουν φτάσει σε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού (Χιλή, Μαρόκο και Τουρκία βρίσκονται ήδη μπροστά από την ΕΕ), το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου δεν θα περιέχει τον ιό. Κατά συνέπεια, οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ του εμβολιασμένου πλούσιου κόσμου και του μη εμβολιασμένου φτωχού κόσμου πιθανότατα θα εντατικοποιηθούν, ειδικά εάν συνεχίσουν να εμφανίζονται νέες παραλλαγές. Οι δυσμενείς επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές πιο άμεσα από τους διακινούμενους εργαζόμενους, αλλά θα υπάρξουν ευρύτερες συνέπειες, όπως η συρρίκνωση του τουρισμού μεγάλων αποστάσεων, που θα υπονομεύσει σοβαρά ορισμένες οικονομίες.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση θα επηρεαστεί. Αν και απαιτείται σχεδόν οποιαδήποτε επαφή από άτομο σε άτομο για την αποστολή ενός εμπορευματοκιβωτίου στα μισά του κόσμου, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τη διαχείριση δικτύων παραγωγής ή την εύρεση νέων πελατών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέτρα που μεταβάλλουν την κυκλοφορία των ανθρώπων (όπως νέοι κανόνες θεώρησης ή άνοιγμα νέων διαδρομών) επηρεάζουν πράγματι το εμπόριο αγαθών. Η διατήρηση των εμποδίων στα ταξίδια επιβατών θα μειώσει τελικά το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη συνολικά.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η πλήρης (εάν οχι σταδιακή) επιστροφή στην κανονική ζωή θα είναι δυνατή μόνο εάν τα εμβόλια παραμένουν αποτελεσματικά. Μέχρι στιγμής, φαίνεται να πετυχαίνουν υπέροχα. Ωστόσο, η εμφάνιση παραλλαγών ανθεκτικών στα εμβόλια θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν αυστηρούς περιορισμούς, ενδεχομένως με επαναλαμβανόμενα κλειδώματα. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες, όπως η Monica de Bolle του Ινστιτούτου Διεθνούς Οικονομίας του Peterson, θεωρούν αυτό το σενάριο πιθανό. Αλλά ακόμη κι αν είναι μόνο κίνδυνος, απαιτεί την προσοχή μας.

Παραδόξως λίγα είναι γνωστά για την ανταλλαγή μεταξύ της δημόσιας υγείας και της οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της πανδημίας του κοροναϊού. Οι πίνακες αποτελεσμάτων με βάση τα ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ και τα ποσοστά θανάτου μπορεί να δημιουργήσουν πολλά σχόλια, αλλά είναι εξαιρετικά παραπλανητικά. Η Ιταλία υπέστη απότομες απώλειες ζωών καθώς και το ΑΕΠ πέρυσι όχι επειδή η πολιτική της απάντηση ήταν ανεπαρκής, αλλά επειδή ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επλήγη, και ως εκ τούτου έπρεπε να ανταποκριθεί στο απρόβλεπτο σοκ με οικονομικά δαπανηρά μέτρα.

Για να μετρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες κατάφεραν αυτό το συμβιβασμό – και πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν να το κάνουν αν η πανδημία επιμένει – συγκρίναμε την εβδομάδα-με-εβδομάδα εξέλιξη των λοιμώξεων με την οικονομική δραστηριότητα, όπως μετρήθηκε από τον Παρατηρητή ΑΕΠ του ΟΟΣΑ. Πριν εμφανιστεί η βρετανική παραλλαγή (B.1.1.7), η μεταδοτικότητα του COVID-19, όπως μετράται από τον «ρυθμό αναπαραγωγής» (R), ήταν περίπου 3, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μολυσμένο άτομο αναμένεται να μολύνει τρία άλλα. Ο στόχος των μέτρων περιορισμού ήταν συνεπώς η μείωση του R σε χαμηλότερο από το ένα σημείο, οπότε η συχνότητα των ιών θα μειώνεται παρά θα αυξάνεται.

Την άνοιξη του 2020, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μειώσουν το R από τρία σε περίπου 0,7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Εδώ, η αντίστοιχη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κυμαινόταν από περίπου 15% στη Γερμανία (όπου το πρώτο κύμα ήταν ήπιο) έως σχεδόν 30% στη Γαλλία, όπου οι κατασκευές σταμάτησαν εντελώς και το ένα τέταρτο των ιδιωτικών υπαλλήλων τοποθετήθηκαν σε απόσταση. Η θεραπεία ήταν αποτελεσματική, αλλά είχε πολύ υψηλό οικονομικό κόστος.

Αντίθετα, όταν η Ευρώπη προχώρησε σε ένα άλλο lockdown το φθινόπωρο, το οικονομικό κόστος των μέτρων δημόσιας υγείας ήταν πολύ χαμηλότερο. Το R έπεσε στο ίδιο επίπεδο (0,8), αλλά το οικονομικό κόστος ήταν 2-3 φορές χαμηλότερο και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά ομοιόμορφο μεταξύ των χωρών.

Ο λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις είχαν μάθει από το πρώτο κύμα. Η απόκριση δεύτερου κύματος ήταν λιγότερο αυστηρή αλλά καλύτερα στοχευμένη. Οι μάσκες και ο προστατευτικός εξοπλισμός ήταν ευρύτερα διαθέσιμοι και οι εταιρείες είχαν μάθει να προσαρμόζονται στους περιορισμούς. Ορισμένες από αυτές τις προσαρμογές έχουν αποδειχθεί διαρκείς: οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν λάβει σημαντική ώθηση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανθεί. και εταιρείες σε επηρεαζόμενους τομείς κατάφεραν να κάνουν επιχειρήσεις ή ακόμη και να ευδοκιμήσουν. Στη Γαλλία, όπου τα εστιατόρια είναι κλειστά και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς, ένας στους τέσσερις ωστόσο ανέφερε ότι η δραστηριότητα είχε ανακάμψει περισσότερο από το μισό τον Φεβρουάριο (και το 10% είπε ότι είχε επιστρέψει στο φυσιολογικό).

Όσο για το μέλλον, η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση παραλλαγών θα έκανε πιο πιθανές τις περαιτέρω προσαρμογές. Αλλά αν αυτές οι παραλλαγές είναι πιο μεταδοτικές, το κόστος θα αυξηθεί. Οι εταιρείες που διατηρούνται σε υποστήριξη ζωής με εισφορές ρευστότητας και αναβολές φόρων δεν θα επιβιώσουν και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται ακόμη σε απόσταση (συμπεριλαμβανομένων 4,5 εκατομμυρίων Βρετανών εργαζομένων τον Ιανουάριο) είτε θα χάσουν τις δεξιότητές τους είτε τις δουλειές τους. Θα απαιτηθούν σημαντικές προσπάθειες για να τους βοηθήσουν να αλλάξουν επαγγέλματα.

Όσο περισσότερο διαρκεί η πανδημία, τόσο πιο σοβαρή θα είναι η ζημιά και τόσο υψηλότερο είναι το κόστος. Επομένως, μια πραγματικά παγκόσμια διάθεση εμβολιασμού παραμένει ζωτικής σημασίας. Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για τον κίνδυνο περιοδικών επιδημιών επινοώντας νέες πολιτικές για τον περιορισμό του κοινωνικού, οικονομικού και φορολογικού κόστους τους.

Olivier Blanchard, a former chief economist of the International Monetary Fund, is Senior Fellow at the Peterson Institute for International Economics. Jean Pisani-Ferry, Senior Fellow at Brussels-based think tank Bruegel and Senior Non-Resident Fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute.

© Project Syndicate 1995–2021