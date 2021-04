Το Ηνωμένο Βασίλειο, η βασίλισσα Ελισάβετ και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είπαν το «τελευταίο αντίο» στον πρίγκιπα Φίλιππο, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 95 της χρόνια, η βασίλισσα αποχαιρέτησε εκείνον που υπήρξε -σύμφωνα με τα δικά της λόγια- η «δύναμη» και το «στήριγμά» της. Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε τελευταία στο ναό με μια Bentley που βρισκόταν στο πίσω μέρος της πομπής φορώντας ένα μαύρο ταγέρ.

Όπως επέβαλαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, η Ελισάβετ κάθισε μόνη της φορώντας την σχετική μάσκα προστασίας. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, αυτές θα ήταν γεμάτες και το παρεκκλήσι κατάμεστο από φίλους, συγγενείς και καλεσμένους από όλον τον κόσμο.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την βασίλισσα φανερά συγκινημένη από την απώλεια του συζύγου της, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που είχε το κεφάλι της σκυμμένο βιώνοντας με τον δικό της τρόπο τον θάνατο του αγαπημένου της Φίλιππου.

«Η έντονη αυτή εικόνα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του πόνου που προκαλείται από την πανδημία και υπογραμμίζει το τραγικό χρέος πολλών στον κόσμο, που κλήθηκαν να κηδέψουν τους ανθρώπους που έχασαν αυτόν τον χρόνο, μόνοι τους» σχολιάζει το BBC, με την ανταποκρίτρια να επισημαίνει πως, παρόλο που οι κάμερες διατηρούσαν σεβαστή απόσταση από την Ελισάβετ, η βασίλισσα φαινόταν τόσο μόνη και αρκετά σκεπτική.

«Ήταν πολύ θλιβερό να τη βλέπω να κάθεται μόνη της. Ήταν μια πολύ σκοτεινή εικόνα και νομίζω ότι όλοι θα προβληματιστούν σήμερα» πρόσθεσε.

