Συναγερμός σήμανε στο Όστιν του Τέξας μετά από περιστατικό με ένοπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον τρία άτομα είναι νεκρά.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK

— Dr Karl Kreder (@mechanikalk) April 18, 2021