Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από πυρά που σημειώθηκαν σε μπαρ στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος θεωρείται ένοπλος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό θεωρείται στοχευμένο και δεν εκτιμάται ότι υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες της κοινότητας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε από τον άνδρα να φύγει από το μπαρ και εκείνος επέστρεψε οπλοφορώντας και στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον θαμώνων.

Ο σερίφης της πόλης Ντέιβιντ Μπεθ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο δράστης γνώριζε τα θύματα.

Τα θύματα δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, ενώ οι δύο σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

NEW – 3 dead, 2 injured after shooting at Somers House Bar, in #Kenosha, Wisconsin. Suspect at large. pic.twitter.com/PyoPwyyBuN

