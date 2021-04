Το πρώτο κρας τεστ για τον ελληνικό τουρισμό ξεκινά τη Δευτέρα. Η Ελλάδα προχωρά από τη Δευτέρα σε άρση υποχρεωτικής καραντίνας για ταξιδιώτες, επιχειρώντας πιλοτικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς, πριν το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου.

Ειδικότερα, η Ελλάδα θα άρει την υποχρεωτική καραντίνα επτά ημερών για τους ταξιδιώτες από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ τη Σερβία το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αρχής γενομένης από τις 19 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού Αλεξ Πατέλης.

Οι επισκέπτες εντούτοις θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ για Covid εντός 72 ωρών πριν την άφιξή τους στη χώρα μας.

Greece to lift a seven-day compulsory quarantine for visitors from the European Union, the U.S., U.K., Serbia, Israel and United Arab Emirates as of April 19.

Visitors will still need to provide proof of vaccination or a negative Covid test from within 72 hours before arrival.

