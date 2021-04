Ενα τρυφερό φιλί στον πεθερό της, Πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος λίγο πριν είχε πει το τελευταίο αντίο στον πατέρα του, Πρίγκιπα Φίλιππο, που «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή, έδωσε η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον

Οι εικόνες καταγράφηκαν την ώρα που Κέιτ Μίντλετον και Πρίγκιπας Κάρολος έφευγαν από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, μετά την μεγαλοπρεπή τελετή για την κηδεία του επί 73 χρόνια συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έζησε μόνη της την τραγική στιγμή του αποχαιρετισμού.

Η κάμερα «έπιασε» την 39χρονη σύζυγο του Πρίγκιπα Ουίλιαμ να παρηγορεί τον 72χρονο Κάρολο που καθόλη τη διάρκεια της τελετής ήταν βουρκωμένος.

Στις εικόνες φαίνεται να ακουμπά τον ώμο του κι αμέσως μετά να του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο, καθώς απομακρύνονται από το παρεκκλήσι.

Η βρετανική Daily Mail αναφέρει πως ο Πρίγκιπας Κάρολος, που συνήθως ζει στο Gloucestershire, έμενε στο Λονδίνο το τελευταίο διάστημα, καθώς επισκεπτόταν τον πατέρα του στο νοσοκομείο και χθες στην τελετή έφτασε ξεχωριστά από τη σύζυγό του, Καμίλα Πάρκερ.

HRH Prince Charles and his daughter-in-law HRH The Duchess of Cambridge yesterday 🖤 #DuchessofCambridge #KateMiddleton pic.twitter.com/gRB5jyiU9S

— Nathalia (@nathaliacambrid) April 18, 2021