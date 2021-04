Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ θα έχουν τα μέσα να αποτρέψουν την επανεμφάνιση της Αλ Κάιντα

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για να εμποδίσουν τρομοκρατική ενέργεια που θα μπορούσε να εξαπολυθεί από την επικράτεια του Αφγανιστάν, παρά την απόσυρση των στρατευμάτων τους ως την 11η Σεπτεμβρίου που αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε χθες Κυριακή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα έχουμε τα μέσα εάν δούμε ότι υπάρχει αναζωπύρωση, επανεμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής από το Αφγανιστάν. Θα είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε αμέσως και να αναλάβουμε δράση», διαβεβαίωσε ο κ. Μπλίνκεν το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της απόφασης που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ο ένοικος του Λευκού Οίκου να αποσυρθούν τα εναπομείναντα στρατεύματα των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν μέχρι την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το Αφγανιστάν αποτελούσε τότε βάση μετόπισθεν της Αλ Κάιντα για να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής επικράτειας, προτού εισβάλλουν στη χώρα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

«Θα αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και τα μέσα μας και θα διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση επανεμφάνισης» της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, επέμεινε ο αμερικανός ΥΠΕΞ.

Sec. of State Antony Blinken defends Pres. Biden’s pledge to withdraw troops from Afghanistan: “We went to Afghanistan 20 years ago, and we went because we were attacked on 9/11… we achieved the objectives that we set out to achieve.” https://t.co/rMOIe2ccwk pic.twitter.com/atBzGCOTzW

— ABC News (@ABC) April 18, 2021