Στα τελευταία σχόλιά του προς τους ενόρκους προτού αρχίσουν να συζητούν για μια ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, ένας εισαγγελέας της Μινεσότα ισχυρίστηκε ότι ο αστυνομικός είχε έδρασε με σκληρότητα και αδιαφορία και θα έπρεπε να καταδικαστεί για δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Αυτό που έκανε ο κατηγορούμενος δεν ήταν αστυνόμευση. Αυτό που έκανε ο κατηγορούμενος ήταν επίθεση» είπε ο εισαγγελέας, Steve Schleicher.

Για σχεδόν δύο ώρες τη Δευτέρα, ο Schleicher συνόψισε τα αποδεικτικά στοιχεία της εισαγγελικής αρχής και προσπάθησε να δημιουργήσει αμφιβολίες για τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του Σόβιν.

Ήταν το γόνατο του Σόβιν στο λαιμό του Φλόιντ για περισσότερο από εννέα λεπτά, αυτό που τον σκότωσε, είπε ο Schleicher, όχι οποιαδήποτε καρδιακή κατάσταση ή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα που ο Σόβιν είχε το γόνατό του στο λαιμό του Φλόιντ 22 φορές στην τοποθέτησή του.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ πάλεψε, απελπισμένος να αναπνεύσει, αλλά η δύναμη [που άσκησε η Σόβιν] ήταν πάρα πολύ», είπε ο Schleicher. «Παγιδεύτηκε. Ήταν παγιδευμένος με το σκληρό πεζοδρόμιο κάτω από αυτόν, τόσο σκληρό όσο οι άντρες που τον κρατούσαν».

«Δεν δικάστηκε ενώ ζούσε και δεν θα δικαστεί και τώρα» είπε ο εισαγγελέας. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς προσπάθησαν να ξεπεράσουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης ότι ο Φλόιντ είχε αντισταθεί στη σύλληψη και θα μπορούσε να είχε υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών στο σώμα του.

«Αυτό δεν ήταν αστυνόμευση, ήταν δολοφονία», συνέχισε ο εισαγγελέας, «ο κατηγορούμενος είναι ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες. Και δεν υπάρχει δικαιολογία».

“This wasn’t policing, this was murder. The defendant is guilty of all three counts. All of them. And there’s no excuse,» the end of closing arguments from the prosecution. #DerekChauvin #GeorgeFloyd

