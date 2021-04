Ευρωπαϊκή Super League: Όλες οι λεπτομέρειες για την κίνηση των 12 κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης που ταράζει τα θεμέλια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Κεραυνό εν αιθρία αποτέλεσε η είδηση ότι 12 από τις πλουσιότερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μία ευρωπαϊκής Super League τον ερχόμενο Αύγουστο, ένα project που αναμένεται να προκαλέσει τον μεγαλύτερο σεισμό στα θεμέλια του αθλήματος και να κάνει ακόμη πλουσιότερους του ελίτ συλλόγους.

Οι ομάδες -έξι από την Αγγλία, τρεις από την Ιταλία και τρεις από την Ισπανία που έχουν υπογράψει μέχρι τώρα- θα μπορούν να παίζουν μεταξύ τους εντός της εβδομάδας, δημιουργώντας το αντίπαλον δέος της UEFA Champions League, αναφέρει η ανακοίνωση. Εκτός από τις 15 μόνιμες ομάδες, άλλες πέντε θα προκρίνονται κάθε χρόνο για το λεγόμενο Super League.

Η δημιουργία ενός νέου τουρνουά της ποδοσφαιρικής ελίτ στην Ευρώπη θα βάλει τέλος στην κυριαρχία του επί δεκαετίες κορυφαίου παγκόσμιου διαγωνισμού του Champions League, φέρνοντας επανάσταση στη δομή του αθλήματος. Δισεκατομμύρια δολάρια θα διοχετεύονται στα ανώτερα κλιμάκια του παιχνιδιού, μετά από ένα έτος κατά το οποίο τα έσοδα μειώθηκαν καθώς οι αγώνες γίνονται σε μεγάλο βαθμό σε άδεια στάδια. Οι 15 ιδρυτικές ομάδες θα μοιράζονται μία προκαταβολή ύψους 3,5 δισ. ευρώ (4,2 δισ. δολάρια).

Μέχρι τώρα στην νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν οι ομάδες: Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Ίντερ και Γιουβέντους.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πρόεδρος της ομάδας, με αντιπρόεδρο τον Αντρέα Ανιέλι της Γιουβέντους και τον Τζόελ Γκλέιζερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Θα βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και θα το φέρουμε στο σημείο που του αξίζει στον κόσμο», δήλωσε ο Περέζ. «Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παγκόσμιο άθλημα, με περισσότερους από 4 εκατομμύρια οπαδούς και ευθύνη μας ως μεγάλοι σύλλογοι είναι να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες τους».

Δημιουργώντας ένα σύστημα στο οποίο πέντε θέσεις το χρόνο θα είναι διαθέσιμες μέσω μιας διαδικασίας προκριματικών, οι διοργανωτές επιδιώκουν να απαντήσουν στην κριτική ότι πρόκειται για ένα κλειστό διαγωνισμό- όπως με το National Football League στις ΗΠΑ και το NBA στη Βόρεια Αμερική. Η ομάδα δεσμεύτηκε επίσης για «πληρωμές αλληλεγγύης» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο project, οποιοσδήποτε σύλλογος θα μπορεί να παραμένει στο εγχώριο πρωτάθλημά του αλλά θα αποχωρήσει από το Champions League.

Η FIFA, η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επισήμανε ότι θα αποκλείσει τους παίχτες που θα συμμετέχουν στη νέα λίγκα. Κάτι τέτοιο δυνητικά θα προκαλέσει χάος στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Η νέα κίνηση προκάλεσε και αντιδράσεις κορυφαίων πολιτικών ηγετών. Από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον μέχρι τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Έρικιο Λέτα που εξέφρασαν την ανησυχία τους, ενώ από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν επαίνεσε τους γαλλικούς συλλόγους που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής.

The idea of a #SuperLeague for the richest clubs? Nonsense. In Europe a NBA format cannot work. Best part of sport is in giving opportunities rather than shutting them down. Otherwise we wouldn’t have beautiful stories like Atalanta, Leicester, Ajax…and more to come.

— Enrico Letta (@EnricoLetta) April 18, 2021