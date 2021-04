Ποια η σύμβαση UNCLOS που επικαλέστηκε ο Δένδιας και κρίνει την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ

Ποια είναι η σύμβαση UNCLOS και η σημασία της την οποία επικαλέστηκε ο Νίκος Δένδιας στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την περασμένη Δευτέρα στην επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου της Άγκυρας;

«Εάν η Τουρκία θελήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ ελπίζω ότι θα θελήσει, θα αποδεχθεί και την UCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», είπε χαρακτηριστικά στην δευτερολογία του στην Άγκυρα ο κ. Δένδιας.

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του ΣΕΥ της ΕΕ, ενημέρωσα το Συμβούλιο για τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε Λιβύη, Τουρκία & Αίγυπτο – During today’s #EU #FAC video conference, I briefed the Council on my recent visits to Libya, Turkey & Egypt. pic.twitter.com/g5rFAmak14

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 19, 2021