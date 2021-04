Πρωτόγνωρες εικόνες επικράτησαν χθες έξω από τα Harrods στο Λονδίνο κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο επαναλειτουργίας των καταστημάτων.

I’m speechless, driving past Harrods, Knightsbridge yesterday and to see this just makes me so 🤬that rubbish on the street. Seriously people, think of the staff members that need to clean that up!! Argh. #Harrods #Knightsbridge pic.twitter.com/b1Y0pUroqv — edygoesabroad (@edygoesabroad) April 18, 2021

Δυστυχώς πέρα από τον συνωστισμό που επικρατούσε, οι περισσότεροι δεν φορούσαν ούτε μάσκες και αγνοούσαν τα μέτρα για τον κοροναϊό.

Really enjoyed having a policeman haul me through the mass gathering of travellers outside Harrods yesterday because @metpoliceuk allow this to happen, don’t even keep a path clear though the crowds but yet we arrest those attending memorials.. #Harrods #metpolice #ruleofsix pic.twitter.com/97U4t7frlh — Lucy Harfield (@Sprucey) April 18, 2021

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στα βίντεο εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν έξω από το πολυκατάστημα, πίνουν και συζητούν λες και δεν υπάρχει κοροναϊός.

Φυσικά οι οδηγίες των Αρχών πήγαν… περιπατο

Οι σκηνές χάους θύμισαν εκείνες που εκτυλίχθηκαν έξω απ’ τα Harrods και τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν επενέβη η αστυνομία και συνέλαβε τέσσερα άτομα, καθώς τεράστιο πλήθος προσπαθούσε να εισέλθει στο πολυκατάστημα.

This is at Harrods in London! So much people without masks just standing outside in a massive crowd?! And they’re definitely not from London they have traveled from another city #london #harrods #idiots pic.twitter.com/V3hluchP0T — Aurora (@aurorac04) April 17, 2021

Υπενθυμίζεται πως από τις 29 Μαρτίου, που η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον χαλάρωσε τα περιοριστικά μέτρα , καθώς οι Αρχές επιτρέπουν τις συναθροίσεις έως και έξι ατόμων και από την περασμένη Δευτέρα, 12 Απριλίου έχει αρθεί και η απαγόρευση διαδημοτικών μετακινήσεων στην Αγγλία.

-