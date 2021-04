Μαίνεται ο πόλεμος δισεκατομμυρίων στο ποδόσφαιρο: Πόσα χρωστούν οι κορυφαίες ομάδες

Κλιμακώνεται ο πόλεμος δισεκατομμυρίων που έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απόφαση 12 εκ των πλουσιότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν την ευρωπαϊκή Super League.

Η ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση της νέας λίγκας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αμερικανική τράπεζα JPMorgan προκάλεσε κατακραυγή των οπαδών, των κυβερνήσεων αλλά και της UEFA.

Μάλιστα, σε απάντηση η UEFA εξετάζει τώρα μια πρόταση χρηματοδότησης ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Centricus, για τη χρηματοδότηση ενός ανανεωμένου Champions League, ανέφεραν πηγές στο -.

Η εν λόγω αντιπαράθεση αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του πιο δημοφιλούς παιχνιδιού στον κόσμο σε μία παγκόσμια επιχείρηση, αλλά και της νέα οικονομικής πραγματικότητας που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Με επικεφαλής συλλόγους από την Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ομάδες με τεράστιες βάσεις θαυμαστών και σημαντικά χρέη επιδιώκουν να αποσπάσουν περισσότερα μετρητά από τα δικαιώματα μετάδοσης και να στηρίξουν τα έσοδα τους μετά από ένα χρόνο με άδεια από φιλάθλους γήπεδα.

Από τις ομάδες που έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στο Super League που υποστηρίζεται από την JPMorgan, όλες πλην ελαχίστων έκλεισαν την περασμένη σεζόν στο «κόκκινο» και τουλάχιστον οκτώ έχουν καθαρό χρέος που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την λογιστική εταιρεία KPMG.

Αυτό που ακολουθεί είναι πιθανό να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη διπλωματική κίνηση.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της UEFA Aleksander Ceferin χαρακτήρισε την «ανταρσία» των συλλόγων ως «μαχαιριά στο πρόσωπο» για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου, ενώ η οργάνωσή δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα: από τη δικαστική οδό έως τον αποκλεισμό ομάδων και παικτών από διεθνή τουρνουά ποδοσφαίρου – προκειμένου να «βάλει φρένο» στα σχέδια τους.

Η Centricus βρίσκεται σε συνομιλίες με την UEFA εδώ και αρκετούς μήνες για τη χρηματοδότηση των ομάδων, ανέφερε πηγή. Η εταιρεία επενδύσεων συζήτησε ένα αρχικό πακέτο περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αυξήθηκε μετά την πρόταση της Super League, κατά τις πληροφορίες.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεν είναι σίγουρο ότι η UEFA και η Centricus, με έδρα το Λονδίνο, θα καταλήξουν σε συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές του -. Η UEFA θα πραγματοποιήσει το ετήσιο συνέδριό της την Τρίτη.

Η νέα κίνηση της Super League προκάλεσε και αντιδράσεις κορυφαίων πολιτικών ηγετών. Από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον μέχρι τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Έρικιο Λέτα που εξέφρασαν την ανησυχία τους, ενώ από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τους γαλλικούς συλλόγους που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής.

Το hashtag #SayNoToEuropeanSuperLeague έχει γίνει πολύ δημοφιλές στο Twitter.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021