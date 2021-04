Μιλιέτ: «Σκάνδαλο» η φωτογραφία Πάιατ στο πιλοτήριο F-16

Κάνοντας την τρίχα … τριχιά, η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, χαρακτηρίζει «σκάνδαλο» την φωτογράφιση του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, στο πιλοτήριο μαχητικού F-16 το οποίο συμμετέχει στην άσκηση «Ηνίοχος 21». Το δημοσίευμα αναφέρεται στην διακρατική άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, και στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Γαλλία , ΗΠΑ, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς, Ισπανία και Κύπρος, την οποία χαρακτηρίζει «προκλητική», κατηγορώντας την ελληνική πλευρά ότι παρουσιάζει την Τουρκία ως στόχο στα σενάρια της άσκησης.

Παράλληλα η εφημερίδα, με τίτλο : «Σκανδαλώδη πόζα στο πιλοτήριο», επιτίθεται στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάϊατ, λόγω της φωτογραφίας που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, εικονίζοντάς τον μέσα σε πιλοτήριο μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ηνίοχος 21».

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece’s unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 20, 2021