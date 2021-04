Ένα πτώμα άνδρα που ξεβράστηκε σε παραλία και βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό προκάλεσε αναστάτωση στο νησιωτικό κρατίδιο του Βανουάτου.

Η μικρή χώρα της Ωκεανίας, μάλιστα, απέκλεισε ήδη τις πτήσεις από το κεντρικό νησί της για τρεις μέρες.

Aίτια ήταν η σορός ενός Φιλιππινέζου ψαρά που εντοπίστηκε στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα στις 11 Απριλίου και μεταφέρθηκε για νεκροψία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές της χώρας έχουν στα χέρια τους ένα τάνκερ με βρετανική σημαία μετά την ανακάλυψη της σορού.

Covid-infected body washes up on Vanuatu forcing officials to ban all travel from the island nation https://t.co/6xZMU8ViKN

