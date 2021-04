Πάιατ: Μοναδική η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Με περηφάνια οι ΗΠΑ συμμετέχουν, με την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες, στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 21», «αναδεικνύοντας τη μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την αναπτυσσόμενη αμυντική μας συνεργασία που συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

Στο πλαίσιο της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 21», ο Τζέφρι Πάιατ πέταξε με ένα από τα αμερικανικά μαχητικά F-16, με τα οποία οι ΗΠΑ συμμετέχουν στην άσκηση.

«Ευχαριστώ τη Διοίκηση των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής που μου έδειξε τη συγκλονιστική θέα της Ελλάδας από το πιλοτήριο ενός F-16» έγραψε στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece’s unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 20, 2021