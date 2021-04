Συνάντηση Δένδια- υπουργού Επικρατείας Σαουδικής Αραβίας: Διαρκώς ενισχυόμενοι οι δεσμοί μας (PICS)

Κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα υπουργό Επικρατείας Αντέλ αλ Τζουμπέιρ (Adel Al-Jubeir). Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Συζητήσαμε για τις άριστες ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις και τους διαρκώς ενισχυόμενους δεσμούς συνεργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις» έγραψε μετά τη συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό το Twitter ο Νίκος Δένδιας.

During a cordial meeting with #SaudiArabia’s Min. of State for Foreign Affairs @AdelAljubeir, we discussed excellent 🇬🇷🇸🇦 relations & growing ties of cooperation, as well as recent regional developments. pic.twitter.com/LKw06bxcxT

