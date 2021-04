Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, οι ένορκοι της δίκης πήραν την απόφασή τους, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα απόψε, με τα βλέμματα του διεθνούς Τύπου να είναι στραμμένα στις ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Φλόιντ «ζητούσε βοήθεια μέχρι την τελευταία πνοή του», προτού να πεθάνει κάτω από το γόνατο του Ντέρεκ Σόβιν, περιέγραψε εν τω μεταξύ χθες ο εισαγγελέας στην τελική αγόρευσή του, στη δίκη του πρώην αστυνομικού ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 46χρονο Αφροαμερικανό στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη, των ΗΠΑ.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ παρακαλούσε μέχρι που δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Χρειαζόταν μόνο λίγη ευσπλαχνία και κανείς δεν την επέδειξε εκείνη την ημέρα», είπε ο εισαγγελέας Στιβ Σλάιτσερ, απευθυνόμενος στους ενόρκους.

