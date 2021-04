Το σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε χθες Τρίτη ένοχο τον πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν για φόνο στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ, ετυμηγορία ορόσημο στην ιστορία των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ και καταδίκη του τρόπου που οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μεταχειρίζονται τους Αφροαμερικανούς και άλλα μέλη εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πρώτες αντιδράσεις.

«Είμαστε όλοι τόσο ανακουφισμένοι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τους οικείους του Τζορτζ Φλόιντ. «Είσαστε απίστευτη οικογένεια. Θα ήθελα να ήμουν εκεί για να σας αγκαλιάσω», πρόσθεσε.

«Το σώμα των ενόρκων έκανε το σωστό. Ομως η αληθινή δικαιοσύνη απαιτεί πολλά περισσότερα. Η Μισέλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια Φλόιντ και στέκουμε στο πλευρό όσων δίνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν σε κάθε Αμερικανό την πλήρη δικαιοσύνη που ο Τζορτζ και τόσοι άλλοι στερήθηκαν», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ο πρώην πρόεδρος και η πρώην πρώτη κυρία.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV

«Η οικογένεια και η κοινότητα του Τζορτζ Φλόιντ άξιζαν ο δολοφόνος του να λογοδοτήσει. Σήμερα, είδαν να γίνεται αυτό. Σήμερα και πάντα, Black lives matter», ανέφερε η πρώην πρώτη κυρία, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ατυχήσασα υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.

«Η σημερινή ετυμηγορία είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά για τη δικαιοσύνη στη Μινεσότα. Η δίκη τέλειωσε, αλλά η δουλειά μας μόλις άρχισε. Ολος ο κόσμος είδε την 25η Μαΐου 2020, όταν ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε μ’ ένα γόνατο στο σβέρκο για σχεδόν εννιά λεπτά», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

«Χιλιάδες πολίτες στη Μινεσότα διαδήλωσαν στους δρόμους το καλοκαίρι εξαιτίας του θανάτου του, εμπνέοντας ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο» με κεντρικό αίτημα «την αλλαγή» και να «αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτείας της Μινεσότα, λευκός αστυνομικός καταδικάζεται για τον φόνο μαύρου. Αν και η σημερινή ετυμηγορία σηματοδοτεί μικρή νίκη όσον αφορά τη λογοδοσία της αστυνομίας και μπορεί να συμβάλλει να επουλωθούν οι πληγές μιας κοινότητας που θρηνεί, το σύστημα που επέτρεψε ο Τζορτζ να δολοφονηθεί (…) παραμένει ακέραιο», ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Η ετυμηγορία «προσεγγίζει την απόδοση δικαιοσύνης» μολονότι «προφανώς, δεν θα φέρει πίσω τον Τζορτζ Φλόιντ», αλλά «η ελπίδα είναι πως θα γίνει σημείο καμπής για τη χώρα μας, όπου ο κόσμος που έχει υποστεί αυτό το τραύμα ξανά και ξανά θα ξέρει πια πως απολαύει ίση προστασία βάσει του νόμου», έκρινε ο γερουσιαστής.

«Ο φόνος του Τζορτζ Φλόιντ ήταν σημείο καμπής για το πώς βλέπουμε τα ζητήματα της φυλής και της δικαιοσύνης στη χώρα μας και είμαστε ικανοποιημένοι που μοιάζει να αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει», ανέφεραν ο επικεφαλής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ και η εκτελεστική διευθύντρια της ένωσης των παικτών του NBA.

Ο φορέας που οργανώνει το πρωτάθλημα, όσο και οι παίκτες συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Μου προκάλεσε φρίκη ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ και καλωσορίζω αυτή την ετυμηγορία. Οι σκέψεις μου απόψε είναι στην οικογένεια και στους φίλους του», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

