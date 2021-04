ΗΠΑ: Η αστυνομία στο Οχάιο πυροβολεί και σκοτώνει 15χρονο κορίτσι λίγο πριν κριθεί ένοχος ο Ντέρεκ Σόβιν

Η αστυνομία στο Οχάιο πυροβόλησε και σκότωσε ένα 15χρονο κορίτσι την Τρίτη, μία ώρα πριν ανακοινωθεί η απόλυση του αστυνομικού της Μινεάπολης, Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 4.30 μ.μ (τοπική ώρα) στο Legion Lane στο Κολόμπους, με την αστυνομία να δέχεται κλήση για περιστατικό επίθεσης, ανέφερε το WBNS-TV .

Το 15χρονο κορίτσι που δέχθηκε τα πυρά της αστυνομίας μεταφέρθηκε στο Mount Carmel East σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα υπέκυψε στα τραύματα της.

A 15 year old girl JUST got shot 4 times in Columbus Ohio by this police officer. It hasn’t even been a full 24 hrs & y’all already continuing with this shit 🤦🏽‍♀️💔 he needs to be next!! pic.twitter.com/1L284IciHD

