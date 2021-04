Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη πρόταση για την επιβολή κανόνων στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), οι οποίοι μεταξύ άλλων θα απαγορεύουν τη μαζική παρακολούθηση από κάμερες αν δεν συντρέχει λόγος δημόσιας ασφάλειας.

Η πρόταση επιβάλει επίσης περιορισμούς για εφαρμογές «υψηλού ρίσκου», όπως οι αλγόριθμοι που αποφασίζουν για προσλήψεις εργαζομένων, χορήγηση δανείων ή εγγραφές φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η αξιοπιστία των αλγορίθμων και να υπάρχει «κατάλληλη επίβλεψη από ανθρώπους».

Ορισμένες εφαρμογές απαγορεύονται πλήρως ως απαράδεκτες, όπως για παράδειγμα η «κοινωνική βαθμολόγηση» (social scoring) από συστήματα που αξιολογούν τους πολίτες βάσει της συμπεριφοράς και των φυσικών χαρακτηριστικών τους.

Σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν που είχε διαρρεύσει την περασμένη εβδομάδα, θα πρέπει επίσης να απαγορευτούν τα συστήματα ΑΙ που «έχουν σχεδιαστεί για την χειραγώγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της διαμόρφωσης γνώμης» ή «αξιοποιούν πληροφορίες ή προβλέψεις για πρόσωπα ή ομάδες προσώπων με στόχο την εκμετάλλευση των αδυναμιών τους.

Ο νέος κανονισμός θα πρέπει τώρα να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των χωρών-μελών, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Για τους παραβάτες των προτεινόμενων κανόνων προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους με όριο το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Artificial Intelligence is a fantastic opportunity for Europe.

And citizens deserve technologies they can trust.

Today we present new rules for trustworthy AI. They set high standards based on the different levels of risk. pic.twitter.com/EuzaIUBW9i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2021