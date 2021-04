Νέος θρίαμβος για τη NASA: Το ελικόπτερο Ingenuity πραγματοποίησε με επιτυχία τη δεύτερη πτήση

Ακόμη μια σημαντική επιτυχία κατέγραψε το ελικόπτερο της NASA, Ingenuity, που πραγματοποίησε τη δεύτερη πτήση του στον πλανήτη Άρη. Το μικρό drone, μεγέθους 1,8 κιλών, που βρισκόταν προσεδεμένο στο διαστημικό ρόβερ, Perseverance, κατάφερε να ανέβει ακόμη ψηλότερα.

Την πρώτη του πτήση πραγματοποίησε τη Δευτέρα, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ιστορικής σημασίας, κάνοντας τον γύρο του Διαδικτύου.

Στην πρώτη πτήση, το Ingenuity ανέβηκε στο μέγιστο υψόμετρο των 10 ποδιών (3 μέτρα) και διατήρησε μια σταθερή αιώρηση για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια κατέβηκε, αγγίζοντας την επιφάνεια του Άρη, αφού καταγράφηκαν συνολικά 39,1 δευτερόλεπτα πτήσης.

#MarsHelicopter Flight #2 is in the books! I’ve captured its higher, bolder flight, and I’ll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here’s a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 22, 2021