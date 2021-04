Σάλο έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η διένεξη που φέρεται να είχε η σύζυγος του Βέλγου πρεσβευτή σε κατάστημα ρούχων. Η γυναίκα κατηγορείται ότι χαστούκισε μια πωλήτρια αφού προηγουμένως είχε κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να κλέψει κάποια είδη από το κατάστημα.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε εχθές ότι αναζητά την Σιάνγκ Σουεκιό, σύζυγο του πρεσβευτή του Βελγίου Πίτερ Λεσκουϊέρ, προκειμένου να την ανακρίνει σε σχέση με μια καταγγελία για επίθεση σε βάρος εργαζόμενης σε κατάστημα ρούχων.

South Korean police said that they wanted to question the wife of Belgian Ambassador Peter Lescouhier after receiving a complaint about an alleged assault on a member of staff in a clothing store https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/l1vS5p44t2

