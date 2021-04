Συρία-Ισραήλ: Αντιαεροπορικός πύραυλος εξερράγη κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα στη Ντιμόνα

Συριακός πύραυλος επιφανείας-αέρος εξερράγη σε τομέα του νότιου Ισραήλ σήμερα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, συμβάν που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της αεράμυνας στην περιοχή Νεγκέβ, κοντά στην ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση στη Ντιμόνα, που περιβάλλεται από άκρα μυστικότητα.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία για τραυματισμούς ή ζημιές στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σε αντίποινα για το συμβάν εξαπέλυσε νέες επιδρομές στη Συρία εναντίον συστοιχιών αντιαεροπορικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης αυτής που εκτόξευσε τον πύραυλο που εξερράγη στην ισραηλινή επικράτεια.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινή επιδρομή με στόχο θέσεις σε προάστια της Δαμασκού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «καταρρίφθηκαν οι περισσότεροι» από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τα ισραηλινά μαχητικά.

#Israel military says it’s retaliating by attacking missile batteries in #Syria. VIDEO: pic.twitter.com/owjV0HfzGK

— IndSamachar News (@Indsamachar) April 22, 2021