Ξεκίνησαν οι διεργασίες της Συνόδου για το Κλίμα στην Ουάσινγκτον με την «πανηγυρική» επανείσοδο των ΗΠΑ και με υψηλούς στόχους. Μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο και τη συμφωνία του Παρισιού, η δέσμευση του Μπάιντεν για μείωση κατά 50% των αερίων μέχρι το 2030 ακούστηκε σαν αισιόδοξο σενάριο για την ανθρωπότητα που έρχεται αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή.

Στο ίδιο μήκος κύματος όλοι οι ηγέτες, ακόμα και ο Μπολσονάρο της Βραζιλίας – φίλος του Τραμπ και αρνητής της κλιματικής αλλαγής- προχώρησαν σε υποσχέσεις και μεγαλεπίβολους στοχους για μείωση των εκπομπών αερίων μέχρι το 2030 και στροφή της οικονομίας σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Την ίδια στιγμή οι μεγάλοι στόχοι συνοδεύτηκαν από την αναγνώριση της «απραξίας» όλων των τελευταίων χρόνων και την παραδοχή ότι ούτε κατά διάνοια δεν πλησιάστηκαν οι προηγούμενοι στόχοι.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Γεωσκόπησης της ΕΕ Copernicus, το 2020 οι εμπομπές αερίων αυξήθηκαν περαιτέρω.

Η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου, αυξήθηκε κατά 0,6% και 0,8% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019, για να φτάσει το 2020 στο υψηλότερο επίπεδό που έχει καταγραφεί από το 2003 που διατηρούνται αρχεία, αναφέρει η έκθεση.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν ότι ο πλανήτης απέχει μακράν από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5% βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να μειωθεί η έκλυση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 7,6% ετησίως κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2030.

«Είναι επιτακτική η ανάγκη να δράσουμε» τόνισε ο Ζαν- Νοέλ Τεπότ, διευθυντής του Copernicus.

Πρώτος από όλους ο πρόεδρος Μπάιντεν που μίλησε για «απραξία», έκανε έκκληση στον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα.

«Πρέπει να αναλάβουμε δράση, όλοι μας», «πρέπει να επιταχύνουμε», δήλωσε ο Μπάιντεν, επισημαίνοντας ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να επιλύσει αυτή την κρίση μόνη της».

Και δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου κατά 50% με 52% έως το 2030 συγκριτικά με το 2005.

Ο στόχος αυτός διπλασιάζει σχεδόν την προηγούμενη δέσμευση της Ουάσινγκτον για μείωση κατά 26-28% με ορίζοντα το 2025.

Η υποδοχή από τους υπόλοιπους 40 περίπου ηγέτες ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έκρινε ότι η νέα δέσμευση των ΗΠΑ στέλνει «ένα σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα».

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν για να εργαστούν μαζί μας για το κλίμα», τόνισε η καγκελάριος της Γερμανίας . «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος χρειάζεται τη δική σας συμβολή, αν θέλουμε πραγματικά να τηρήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Μπάιντεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη νέα δέσμευση του Μπάιντεν έκανε λόγο για «μια ιστορική επιλογή, στον δρόμο που θα μας οδηγήσει στη Γλασκώβη (την πόλη που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο COP26 για το κλίμα τον Νοέμβριο). «Ένας μόνο στόχος υπάρχει για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες: να επιταχύνουμε», συνέχισε, ζητώντας να καθοριστεί «ένα συγκεκριμένο, μετρήσιμο και επαληθεύσιμο πλάνο δράσης».

Παράλληλα ζήτησε να δοθεί μια τιμή στον άνθρακα» συμπεριλαμβάνοντας «την κλιματική διάσταση στο κόστος των επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεών μας», και παραδέχτηκε ότι η Γαλλία είναι μία από τις πολλές χώρες που καθυστερούν την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου, που είναι να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας μόνο στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Διαβεβαίωσε όμως ότι βρίσκεται «σε φάση επιτάχυνσης», ιδίως όσον αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας και τη μόνωση των κατοικιών.

Ο Τζόνσον χαιρέτισε από την πλευρά του την πρωτοβουλία Μπάιντεν και επιβεβαίωσε ότι ο στόχος του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, είναι να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων κατά 78% μέχρι το 2035, σε σύγκριση με το 1990.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαιρέτισε επίσης και την ομιλία του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ που είπε ότι στόχος είναι ο κόσμος να ζει «σε αρμονία με τη φύση».

Εκ μέρους του Καναδά, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 40-45% μέχρι το 2030, σε σχέση με το 2005.

Ο Ιάπωνας ομόλογός του, Γιοσιχίντε Σούγκα, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 46% με ορίζοντα το 2030, σε σχέση με το 2013. Ο προηγούμενος στόχος της Ιαπωνίας ήταν να επιτευχθεί μείωση κατά 26%.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής η Γκρέτα Τούνμπεργκ επιτέθηκε στους ηγέτες ότι συνεχίζουν να αγνοούν την κλιματική αλλαγή και με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος επεσήμανε ότι η στάση τους δεν θα μείνει ατιμώρητη.

«Για πόσο χρόνο, πιστεύετε, ότι θα μπορείτε να συνεχίσετε να αγνοείτε την κλιματική αλλαγή (…) χωρίς να λογοδοτείτε;» ανέφερε η Τούνμπεργκ.

Στις δηλώσεις της υπενθύμισε στους βουλευτές ότι η συμφωνία του Παρισιού, που συνάφθηκε το 2015, προβλέπει τη διατήρηση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης κάτω από τους 2 βαθμούς κελσίου, εάν είναι δυνατόν στους 1,5 βαθμούς κελσίου, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, στόχος που μοιάζει αυτήν τη στιγμή άπιαστος.

Greta Thunberg asks lawmakers: «How long do you think you can continue to ignore the climate crisis … without being held accountable?» pic.twitter.com/P7Y9GpCjkz

— The Recount (@therecount) April 22, 2021