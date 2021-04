Ψυχρολουσία επικρατεί στην Τουρκία μετά την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης των ΗΠΑ ότι την αφήνουν εκτός προγράμματος συμπαραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ως αντίποινα για την παραλαβή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε την απόφασή του, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα ενημερωθεί το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Ουάσιγκτον αποφάσισε να «παγώσει» τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα για τα F-35 Lightning II το 2019, εκτιμώντας ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 που απέκτησε η Τουρκία είναι ασύμβατα με τα συστήματα του ΝΑΤΟ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη Μόσχα για να αντληθούν πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα F-35.

Από την πλευρά της, η Τουρκία επιμένει ότι τα συστήματα αεράμυνας S-400 δεν αποτελούν απειλή για το ΝΑΤΟ.

Για το λόγο αυτό, φέρεται να έχει αναθέσει σε εταιρεία την έναρξη διαπραγματεύσεων προκειμένου να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η SSTEK, με έδρα την Άγκυρα, ανήκει στην Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB) -η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας- και θα πληρώσει 750.000$ στην Arnold & Porter για στρατηγικές συμβουλές έτσι ώστε να παραμείνει στο πρόγραμμα F-35 και να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.

Το συμβόλαιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και έχει διάρκεια έξι μηνών.

Η απόφαση των ΗΠΑ αναμένεται να ανατρέψει όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, καθώς αναμενόταν η παραλαβή 100 F-35 το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, θεωρείται ότι δημιουργεί τεράστια «τρύπα» στις μελλοντικές της ανάγκες για την επόμενη εικοσαετία. Μάλιστα, η Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει την αμυντική της πολιτική διότι δεν έχει συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς.

Σημειώνεται ότι προ δύο εβδομάδων το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων), που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο την τουρκική αμυντική βιομηχανία (SSB) αλλά και τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της SSB, Ισμαήλ Ντεμίρ.

