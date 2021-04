Παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις των παγκόσμιων ηγετών για τη Σύνοδο για το κλίμα που οργανώνει η Ουάσινγκτον, με την επανείσοδο των ΗΠΑ μετά την εποχή Τραμπ, η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ στάθηκε ιδιαίτερα επικριτική στις κυβερνήσεις.

Με παρέμβασή της μέσω τηλεδιάσκεψης ενώπιον μιας επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου, στο περιθώριο της Συνόδου, η νεαρή ακτιβίστρια, κατηγόρησε τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας ότι παραμένουν αδιάφοροι για την κλιματική αλλαγή. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η στάση τους αυτή δεν θα μείνει ατιμώρητη από τις επομενες γενιές.

«Για πόσο χρόνο, πιστεύετε, ότι θα μπορείτε να συνεχίσετε να αγνοείτε την κλιματική αλλαγή (…) χωρίς να λογοδοτείτε;» ανέφερε η Τούνμπεργκ.

Greta Thunberg asks lawmakers: «How long do you think you can continue to ignore the climate crisis … without being held accountable?» pic.twitter.com/P7Y9GpCjkz

— The Recount (@therecount) April 22, 2021