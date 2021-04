Τρ.Πειραιώς: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στο διεθνές βιβλίο

Υψηλή ζήτηση, που έχει ήδη υπερκαλύψει κατά 3,5 φορές την προσφορά νέων μετοχών, καταγράφηκε το πρώτο 12ώρο της ιδιωτικής τοποθέτησης (διεθνές βιβλίο), επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με το -, η Τρ. Πειραιώς που αναζητεί νέα κεφάλαια έως 1,38 δισ. ευρώ, έχει συγκεντρώσει επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον που καλύπτει το κομμάτι της ζήτησης θεσμικών σε όλο το εύρος των τιμών (σ.σ. από 1 – 1,15 ευρώ).

Η αύξηση κεφαλαίου (αναλυτικοί όροι στο ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες θα φτάσει σε ύψος μέχρι τα 1,38 δις. ευρώ, αφού το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε το προηγούμενο διάστημα ανέβασε τον πήχη για τα αντληθέντα κεφάλαια άνω του 1 δις. ευρώ.

Tο διογκούμενο ενδιαφέρον αναμένεται να οδηγήσει σε θεαματική υπερκάλυψη της ΑΜΚ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Απριλίου. Tότε θα ανακοινωθεί και η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αφού η Πειραιώς Financial Holdings έχει ανακοινώσει ότι η ΑΜΚ θα διενεργηθεί με την έκδοση και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης που θα κυμανθεί μεταξύ 1 – 1,15 ευρώ.

Η δομή της ΑΜΚ περιλαμβάνει μία ομάδα cornerstone επενδυτών, οι οποίοι λειτουργούν από κοινού. Πρόκειται για την Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), τη Helicon Investment Limited και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, οι οποίοι θα επενδύσουν τα εξής ποσά: Paulson & Co. Inc.: 265.000.000 ευρώ, Helikon Investment Limited: 75.000.000 ευρώ και Αριστοτέλης Μυστακίδης: 40.000.000 ευρώ.

Μετά την ΑΜΚ, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα διαμορφώνεται ως εξής:

John Paulson 232.758.919 μετοχές, ποσοστό 18,62%

Helikon 65.217.391 μετοχές, ποσοστό 5,22%

Aριστοτέλης Μυστακίδης 36.311.132 μετοχές, ποσοστό 2,90%

ΤΧΣ 337.599.151 μετοχές, ποσοστό 27%

Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ 15.619.084 μετοχές, ποσοστό 1,25%

Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors) 562.861.546 μετοχές, ποσοστό 45,02%.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι με βάση τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών ο J.Paulson κατέχει αυτή τη στιγμή 7.32% της Alpha Bank και η εταιρεία Helikon το 5% της Eurobank.