Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κλείσει τις επόμενες ημέρες συμφωνία με τη Pfizer για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 μέχρι το 2023, τη μεγαλύτερη συμφωνία για εμβόλια που έχει συναφθεί μέχρι σήμερα στον κόσμο.

«Εργαζόμαστε μαζί με τις Biontech/Pfizer επί νέου συμβολαίου» δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χάρη σε ισχυρούς, αξιόπιστους συνεργάτες όπως η Pfizer και η BioNTech, οι εμβολιασμοί στην ΕΕ επιταχύνονται. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε αρκετ΄ς δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων στην ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο» πρόσθεσε.

Η αναφορά σε «ισχυρούς και αξιόπιστους συνεργάτες» είναι πιθανώς σχόλιο για την AstraZeneca, η οποία εξόργισε τις Βρυξέλλες παραδίδοντας μόνο ένα μικρό μέρος από τα εμβόλια που είχε υποσχεθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

