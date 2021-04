ΗΠΑ: Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε 40χρονο Αφροαμερικανό πατέρα 10 παιδιών στη Βόρεια Καρολίνα – Δείτε βίντεο

Ένας Αφροαμερικανός μετατράπηκε στον στόχο πυρών της αστυνομίας χθες Τετάρτη στη Βόρεια Καρολίνα και προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των μελών της μειονοτικής αυτής ομάδας που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ενεργειών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μία ημέρα μετά την καταδίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Άντριου Μπράουν ο νεότερος «τραυματίστηκε θανάσιμα» από τις σφαίρες αστυνομικού που εκτελούσε ένταλμα ερεύνης στην Ελίζαμπεθ Σίτι, μικρή πόλη αυτής της πολιτείας των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Πάσκοτανκ, ο Τόμι Γούτεν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Άντριου Μπράουν χτυπήθηκε καθώς απομακρυνόταν από τους αστυνομικούς με αυτοκίνητο.

Ο πατέρας δέκα παιδιών, ηλικίας 40 ετών, δεν ήταν οπλισμένος, τόνισε η οικογένειά του, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WAVY.

North #Carolina #Police Fatally Shoot #AndrewBrown In Elizabeth City. As of now there is not much information about the circumstances of the shooting, however, it is reported that Brown attempted to leave his house after officers arrived to do a search. pic.twitter.com/AcpliDwOHi

— talksandthought (@Talksandthought) April 21, 2021