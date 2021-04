Η σπαρακτική φωτογραφία μιας μητέρας που κάθεται με το άψυχο σώμα του 29χρονου γιου της στα πόδια της έγινε viral στην Ινδία.

Η φωτογραφία δείχνει μία γυναίκα στα πρόθυρα της εξάντλησης να κάθεται παγωμένη σε ηλεκτρικό δίτροχο με το σώμα του γιου της στα πόδια της, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην πόλη Varanasi στη βόρεια πολιτεία Uttar Pradesh.

Η εικόνα αυτή αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα της δυστυχίας των Ινδών που έχουν παγιδευτεί μεταξύ της πανδημίας που εξαπλώνεται και ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο χείλος της κατάρρευσης.

Η συγκεκριμένη πολιτεία είναι από τις πλέον πληττόμενες καθώς το δεύτερο κύμα της Covid-19 σαρώνει την Ινδία. Το Varanazi, το οποίο αγωνίζεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι η εκλογική περιφέρεια του Πρωθυπουργού Νάρεντα Μόντι.

Τη Δευτέρα το πρωί, η κ. Singh ξεκίνησε με τον γιο της για ένα νοσοκομείο που είναι συνδεδεμένο με το πανεπιστήμιο Banaras Hindu (BHU). Η απόσταση ήταν λίγο περισσότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο, όπως δήλωσε ο θείος του άτυχου νεαρού, Jai Singh στο BBC.

«Ο Vineet υπέφερε από νεφρική πάθηση και συμβουλευόταν έναν γιατρό στο νοσοκομείο BHU για κάποιο χρονικό διάστημα. Είχε κλείσει ραντεβού εδώ και μια βδομάδα για την Δευτέρα», δήλωσε ο κ. Singh.

Αλλά όταν η μητέρα και ο γιος έφτασαν στο νοσοκομείο, τους είπαν ότι ο γιατρός δεν ήταν εκεί και τους παρέπεμψαν σε ένα άλλο κέντρο που δέχεται περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Vineet κατέρρευσε στην είσοδο του κέντρου και, σύμφωνα με τη μητέρα του, το προσωπικό του νοσοκομείου αρνήθηκε να τον δεχτεί.

«Είπαν ότι έχει κοροναϊό. Πάρτε τον μακριά από εδώ. Ο γιος μου, το παιδί μου ικέτευε για οξυγόνο. Ζητήσαμε οξυγόνο και ασθενοφόρο, αλλά δεν έχουμε τίποτα», είπε, κλαίγοντας.

Τον έβαλε σε ένα ηλεκτροκίνητο δίτροχο όχημα (σαν ποδήλατο) και τον πήγε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που βρισκόταν κοντά, αλλά και εκεί αρνήθηκαν να τον δεχτούν.

Στο δρόμο για το τρίτο νοσοκομείο, ο Vineet πέθανε, με τα άψυχο σώμα του να κοίτεται στα πόδια της μητέρας του.

Καθώς καθόταν εκεί συντετριμμένη από το θάνατο του γιου της και σε απόλυτη ανάγκη βοήθειας, την έκλεψαν. Τα ιατρικά αρχεία και το τηλέφωνο του γιου της εξαφανίστηκαν.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την τοπική εφημερίδα Χίντι Dainik Jagran, έχει διαδοθεί ευρέως στην Ινδία.

COVID-19 patients are sleeping on the street outside overwhelmed hospitals in Bidar, India pic.twitter.com/Of2y6modEL

— BNO Newsroom (@BNODesk) April 22, 2021