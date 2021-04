Ιράκ: Ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου είναι τοποθετημένοι αμερικανοί στρατιώτες- Δείτε βίντεο

Τρεις ρουκέτες έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου είναι τοποθετημένοι αμερικανοί στρατιώτες, σε ακόμη ένα επεισόδιο των εντάσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στην επικράτεια του Ιράκ, που παραμένει στη μέγγενη των δύο συμμάχων του.

Baghdad, Iraq: Camp victory, US-coalition base and Baghdad International Airport, Iraq has been hit by multiple rockets. Smoke rising from US base after rocket attack. Air raid sirens sounding inside the US -led military base in Baghdad. pic.twitter.com/7B6TrAzbcR — Arab News Today (@ArabNewsToday) April 22, 2021

Οι ρουκέτες έπληξαν τμήμα της αεροπορικής βάσης που καταλαμβάνουν ιρακινά στρατεύματα – μοιράζονται τον χώρο με τους στρατιωτικούς που έχει αναπτύξει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού –, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

— Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 22, 2021

Ένας ιρακινός στρατιώτης τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Iraq: Rockets fired at a US base. Sirens activated in the US Victoria base in Baghdad as three rockets were fired into the compound.#BREAKING pic.twitter.com/y1yXtcDX4O — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 22, 2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν περισσότερες ρουκέτες που δεν είχαν εκτοξευθεί στην ταράτσα άδειου σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευθούν οι ρουκέτες.

The launchers were found, near Hay Al-Jihad area. #Baghdad pic.twitter.com/zPr6ABsWOy — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) April 22, 2021

Επρόκειτο για την δεύτερη επίθεση με ρουκέτες εναντίον Αμερικανών μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας: την Κυριακή, πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μπαλάντ, άλλης αεροπορικής βάσης βόρεια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις ιρακινοί στρατιώτες και δύο ξένοι συμβασιούχοι.

Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια αλλά η Ουάσινγκτον κατηγορεί σταθερά για τις επιθέσεις ένοπλες ομάδες προσκείμενες στο Ιράν οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο αμερικανούς στρατιωτικούς και διπλωμάτες στο Ιράκ.

Μέχρι εδώ περίπου είκοσι επιθέσεις, με βόμβες ή με ρουκέτες, έχουν καταγραφεί εναντίον βάσεων όπου στρατωνίζονται μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και εναντίον αμερικανικών διπλωματικών αντιπροσωπειών αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν την 20ή Ιανουαρίου. Δεκάδες άλλες είχαν ήδη γίνει από το φθινόπωρο του 2019, επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στα μέσα Απριλίου καταγράφηκε επίθεση με πιο προηγμένα μέσα: για πρώτη φορά, φιλοϊρανοί παραστρατιωτικοί χρησιμοποίησαν UAV παγιδευμένο με εκρηκτικά εναντίον του αμερικανικού διοικητηρίου στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν (βόρεια).

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω των δύσκολων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Στη διάρκεια των επιθέσεων που έχουν εξαπολυθεί εδώ κι έναν χρόνο εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματών έχουν σκοτωθεί δύο ξένοι συμβασιούχοι, ένας ιρακινός συμβασιούχος και οκτώ ιρακινοί άμαχοι.

Ειδήσεις σήμερα

Mητσοτάκης στον Alpha: Η συνάντηση με τον Ερντογάν δεν θα αργήσει

Θρίλερ σε γηροκομείο στα Χανιά: 68 νεκροί σε έναν χρόνο, όλοι με το ίδιο αίτιο θανάτου

Handelsblatt: Να υιοθετηθεί σε όλη τη Μεσόγειο το μοντέλο των ελληνικών covid-free νησιών