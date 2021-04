Σε υγρό τάφο μετατρέπεται για άλλη μια φορά η Μεσόγειος με το τραγικό ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 130 άνθρωποι. Οι καταγγελίες που έρχονται από την οργάνωση SOS Mediterranee μιλάνε για αδράνεια και αδιαφορία των ιταλικών και των λιβυκών αρχών που θα μπορούσαν να διασώσουν τους πρόσφυγες, αλλά και για εμπόδια στη δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων που δεν τους επιτρέπεται να προχωρούν σε διασώσεις στη Μεσόγειο, καθώς πολλά σκάφη τους κατασχέθηκαν από τις ιταλικές Αρχές.

Κανένας δεν σώθηκε από τους 130 επιβάτες των τριών σκαφών που προσπάθησαν να ταξιδέψουν από τη Λιβύη στην Ιταλία. Δεκάδες σοροί εντοπίστηκαν δίπλα σε βάρκα, σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση SOS Mediterranee. Η ίδια οργάνωση δηλώνει πως έλαβε ειδοποίηση την Τρίτη από την τηλεφωνική γραμμή διάσωσης ανθρώπων σε κίνδυνο στη Μεσόγειο, Alarm Phone, για την παρουσία τριών σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο στα διεθνή ύδατα της Λιβύης, καθώς τα κύματα στην περιοχή έφταναν τα έξι μέτρα.

1/3 ⚫️ #Libya 22.04.21 – In a tragic turn of events more than 100 #migrants perished off the coast of #Libya as their rubber boat disintegrated in extreme weather conditions. Why? (Questions & Plausible Answers BELOW 👇) [cont] @Europol @EmmanuelleChaze #migrantcrisis #frontex pic.twitter.com/TXWNSvv1ED

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) April 23, 2021