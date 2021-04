Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ από τη Λωρίδα της Γάζας προς το νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Μια από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα «Iron Dome» (Σιδηρούς Θόλος) και οι άλλες δύο προσγειώθηκαν κοντά στον φράχτη ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας, σημείωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.



Βίαιες συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιοι σε φλεγόμενο οδόφραγμα (φωτογραφία -/Ammar Awad)

Οι επιθέσεις ρουκετών έγιναν μετά από τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και παλαιστίνιων διαδηλωτών, σε πορεία που οργάνωσε το ακροδεξιό εβραϊκό κίνημα Lahava, οργάνωση ανοικτά εχθρική προς τους Παλαιστίνιους.

Περισσότερα από 120 άτομα τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

✌🇵🇸✌ The moment when the dozens of worshipers were managed to enter Al-Aqsa Mosque after occupation forces attempts to prevent them throughout Bab Hutta Gate. It’s a proud moment💗,May Allah make us see a real victory#القدس_تنتفض #القدس #فلسطين #رمضان #Jerusalem #Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/04tFxWpjgk

Μετά τις συγκρούσεις, τις πλέον βίαιες τα τελευταία χρόνια στην Ιερή Πόλη, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε τη στήριξή της με ανακοίνωσή της χθες Παρασκευή στους Παλαιστινίους, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, υπό τη μορφή απειλής απέναντι στο Ισραήλ.

«Να γνωρίζετε ότι πίσω σας στέκεται μια ισχυρή αντίσταση που είναι έτοιμη (να πολεμήσει)», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

«Η σπίθα που ανάψατε σήμερα θα είναι το φιτίλι της επερχόμενης έκρηξης ενώπιον του εχθρού», πρόσθεσε.

Θύλακας δύο εκατομμυρίων κατοίκων, η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό ασφυκτικό ισραηλινό αποκλεισμό από τότε που η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2007.

Χαμάς και Ισραήλ έχουν συγκρουστεί απευθείας σε πολέμους τρεις φορές μεταξύ 2008 και 2014.



Βίαιες συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ. Ισραηλινός αστυνομικός πάνω από παλαιστίνιο διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος (φωτογραφία -/Ammar Awad)

Εκτοτε, ρουκέτες και εμπρηστικά μπαλόνια από τη Γάζα και ισραηλινές αντεπιθέσεις εναντίον της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ, της δεύτερης ένοπλης ισλαμικής ομάδας στον παλαιστινιακό θύλακα, λαμβάνουν χώρα σποραδικά.

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες την «έντονη ανησυχία» της για την «κλιμάκωση της βίας στην Ιερουσαλήμ», καταδικάζοντας τις ρητορικές «μίσους».

«Καλούμε σε ηρεμία και ενότητα και παροτρύνουμε τις αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων στην Ιερουσαλήμ», ανέφερε με tweet του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

«Ομιλίες εξτρεμιστών διαδηλωτών που φωνάζουν βίαια συνθήματα μίσους πρέπει να απορρίπτονται κατηγορηματικά», σημείωσε.

We are deeply concerned by the escalation of violence in Jerusalem. The rhetoric of extremist protestors chanting hateful and violent slogans must be firmly rejected. We call for calm and unity, and urge authorities to ensure the safety, security, and rights of all in Jerusalem.

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 23, 2021