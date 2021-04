Μπάιντεν για Συμφωνία Παρισιού: H Aμερική επέστρεψε

«Η Αμερική επέστρεψε. Ακολουθήσαμε εκ νέου τη Συμφωνία του Παρισιού και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ας το κάνουμε λοιπόν», η δήλωση του Αμερικάνου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με την οποία χαιρέτισε την επιστροφή της χώρας του στη Συμφωνία για το κλίμα, μια συμφωνία από την οποία είχαν αποσυρθεί οι ΗΠΑ επί διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τον πλανήτη να περάσει στη «δράση», στη σύνοδο κορυφής που συγκάλεσε για το κλίμα, αποκαλύπτοντας τον νέο στόχο της κυβέρνησής του για τη μείωση των εκπομπών αερίων, τον οποίο χαιρέτισαν πολλοί ηγέτες, κάνοντας λόγο για την «επιστροφή» της Ουάσινγκτον στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

America is back. We rejoined the Paris Agreement and are ready to rally the world to tackle the climate crisis. Let’s do this.

