Σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου για τη δήλωση αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων εξαπέλυσε ο στενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν σε ανάρτησή του στο twitter χαρακτηρίζει ανήθικη τη στάση του Τζο Μπάιντεν και τονίζει ότι ο Ερντογάν ζήτησε να συσταθεί μια κοινή ιστορική επιτροπή για να ερευνήσει τα γεγονότα του 1915.

«Ο πρόεδρος μας ζήτησε να συσταθεί μία κοινή ιστορική επιτροπή για να ερευνήσει τα γεγονότα του 1915, αλλά αυτοί που φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με έγγραφα, δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε μία ανήθικη στάση, αγνοώντας τα γεγονότα» γράφει στο λογαριασμό του στο twitter ο κ. Καλίν.

President Erdoğan opened Turkey’s national archives & called for a joint historical committee to investigate the events of 1915, to which Armenia never responded. It is a pity @POTUS has ignored, among others, this simple fact and taken an irresponsible and unprincipled position.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 25, 2021