«Η έρευνα των γεγονότων και η αποκάλυψη της αλήθειας είναι δουλειά των ιστορικών, όχι των πολιτικών» είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος του υπουργικού του συμβουλίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Investigating historical events and revealing the truth should be left to experts, historians, not to politicians, says Turkish president

