Η νεαρή Κενυάτισσα οικονόμος, ντυμένη με μια κολλαριστή στολή και μια μαντίλα, κουνά αρνητικά το κεφάλι της υπό τους ήχους ενός τραγουδιού, παίρνοντας μια κωμικά τραβηγμένη έκφραση απόγνωσης, ενώ κοιτά την κάμερα και κουνά τα χείλη της στους στίχους του ρεφρέν: «Δεν το έχω αυτό» (“Don’t Got It”) λέει το τραγούδι, που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα αμέτρητα challenges του TikTok.



Μέσα από την ανάρτησή της, η νεαρή γυναίκα διαμαρτύρεται για τις εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει ως καθαρίστρια για μια οικογένεια στη Σαουδική Αραβία, όπου εργάζεται από όταν μετανάστευσε στη χώρα από την Κένυα, το 2019/ Ένα από τα αρκετά βίντεο που έχει αναρτήσει έχουν γίνει viral εντός της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 900.000 προβολές και σχεδόν 6.000 σχόλια από τον Αύγουστο, όταν εκείνη το «ανέβασε» στο TikTok.

Μακριά από τις πατρίδες τους, οι οικιακοί εργαζόμενοι στις χώρες του Κόλπου, γυναίκες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό τα κοινωνικά δίκτυα για να διατηρούν την επαφή με τις οικογένειές τους. Καθώς η δημοτικότητα του TikTok εκτοξεύτηκε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, στρέφονται όλο και περισσότερο στην πλατφόρμα του για να μιλήσουν ανοιχτά για τις ζωές τους και τις συχνά οικτρές εργασιακές τους συνθήκες. Πολλές γυναίκες καταγγέλλουν εξαντλητική εργασία, αλλά και σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις εις βάρος τους.

Οι πετρελαιοπαραγωγοί μοναρχίες του Περσικού Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους μετανάστες εργάτες από την Αφρική, την Ασία και τις φτωχότερες αραβικές χώρες. Εκατομμύρια οικιακών βοηθών, οικοδόμων, διανομέων, εργαζόμενων στη συλλογή απορριμμάτων, φυλάκων και κομμωτριών, μεταξύ άλλων, από τρίτες χώρες κρατούν τις κοινωνίες λειτουργικές. Και είναι τόσο πολλοί σε αριθμό, που συχνά ξεπερνούν τους γηγενείς.

Μέχρι το 2016 οι οικιακοί βοηθοί στις χώρες του Κόλπου προσλαμβάνονταν μέσω ενός συστήματος χορηγίας που έδινε στους εργοδότες τους σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των ζωών τους. Δεν είχαν δικαίωμα να αλλάξουν δουλειά ή να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς την άδεια του εργοδότη τους, ενώ συχνά τα αφεντικά τους έπαιρναν τα κινητά τους τηλέφωνα και τα διαβατήριά τους.

Με τις ήδη ελάχιστες υπερωρίες τους να περιορίζονται περαιτέρω εξαιτίας της πανδημίας και την απομόνωσή τους να εντείνεται, οι οικιακές βοηθοί στρέφονται στο TikTok για να γνωστοποιήσουν στον πλανήτη πώς τους συμπεριφέρονται, παρά το γεγονός ότι η πράξη τους αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Ορισμένες χρησιμοποιούν τις αναρτήσεις τους απλώς ως μια μορφή εκτόνωσης. Άλλες επιδιώκουν να κάνουν ορατές στον πλανήτη τις φρικτές εργασιακές τους συνθήκες, συχνά χρησιμοποιώντας μια ιδιαιτέρως πικρή αίσθηση του χιούμορ. Το κοινό τους, που απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από άλλες μετανάστριες εργάτριες, αναφέρει ότι τα αστεία τους βίντεο τις ανακουφίζουν έστω και για λίγο από τη μοναξιά, το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη.

«Πολλοί υποφέρουν εδώ», τονίζει η Μέριτζιν Κατζότο, μια 35χρονη φιλιπιννέζα εργάτρια στη Σαουδική Αραβία που έχει αποκτήσει περισσότερους από 18.000 followers. «Ο τρόπος που εκφράζουν την κατάθλιψή τους, τα άγχη της δουλειάς τους, είναι το TikTok. Οι φίλες μου μου στέλνουν βίντεο και συμβουλές. Είναι κάτι σαν γραμμή βοήθειας».

