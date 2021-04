Πώς αντιμετωπίζουμε τις ανασφάλειες στον τομέα της υγείας

Όλος ο προηγούμενος χρόνος δοκίμασε τις αντοχές μας σε πολλά επίπεδα, ψυχολογικά, οικονομικά και σωματικά. Τώρα, καθώς το πρόγραμμα των εμβολιασμών προχωράει και η σταδιακή άρση των μέτρων θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας, νέα άγχη μας κατακλύζουν. Είμαστε ασφαλείς; Μήπως η συναναστροφές αυξήσουν τον κίνδυνο; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον φόβο για την πανδημία; Τα μοριακά τεστ είναι αξιόπιστα αλλά τι γίνεται με το κόστος;

Οι ανάγκες της εποχής είναι διαφορετικές και η Εθνική Ασφαλιστική, ηγέτης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, το κατανοεί πλήρως. Έτσι λοιπόν, μειώνει για τους ασφαλισμένους της με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, το κόστος της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού, προσφέροντας την κάλυψη της εξέτασης αυτής, με μια μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Mέσω του Προγράμματος Διαγνωστικών – Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβληθούν στο τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, στο δίκτυο των συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων της Affidea.

Τεστ Μοριακής Ανίχνευσης με μικρή συμμετοχή

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε ιατρό ειδικότητας πνευμονολόγου ή παθολόγου ή καρδιολόγου, ή ΩΡΛ του εν λόγω δικτύου και -εφόσον κριθεί απαραίτητο- να υποβληθούν στην εξέταση Μοριακής Ανίχνευσης (PCR), με συμμετοχή μόλις 12 ευρώ. Ειδικά για τα ασφαλισμένα ανήλικα παιδιά, αρκεί γνωμάτευση του παιδιάτρου, που να κρίνει ως απαραίτητη τη διενέργεια της εξέτασης.

Παράλληλα, και πέραν των παραπάνω, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει μια σειρά ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις των νέων συνθηκών ζωής.

Επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες

Το Πλήρες Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας Full [Health] δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το κατάλληλο για εκείνον επίπεδο κάλυψης. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες νοσηλείας & ιατρικής φροντίδας, ενώ μπορεί παράλληλα να πραγματοποιεί διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρούς σε σύγχρονα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας.

Μέσω του προγράμματος Full [Health], ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα, το νοσοκομείο που θα τον περιθάλψει, τη θέση νοσηλείας του καθώς και τον ιατρό που θα τον φροντίσει. Επίσης, επιλέγει το ποσό συμμετοχής του στα έξοδα νοσηλείας, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, έχοντας στη διάθεσή του 6 διαφορετικές επιλογές ποσού συμμετοχής του στα έξοδα ανά νοσηλεία (0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ ή 10.000€ ετησίως).

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Επιπλέον, το πρόγραμμα εξασφαλίζει ετήσιο όριο κάλυψης σε περίπτωση νοσηλείας, μέχρι του ποσού των 1.500.000€ ενώ για την κάλυψη των εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το ετήσιο ποσό κάλυψης που επιθυμεί, με δυνατότητα επιλογής του ποσοστού συμμετοχής του στα έξοδα, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Έτσι, μπορεί να επιλέξει απεριόριστη κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων, ή μέχρι του ποσού των 700€ ή των 2.000€ (με συμμετοχή ποσοστού 0% ή 10% γι’ αυτές τις 2 επιλογές) ενώ έχει στη διάθεσή του έναν δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο για τη φροντίδα της υγείας του. Ειδικά οι γυναίκες, μετά τον πρώτο χρόνο της ασφάλισης μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν προγεννητικό έλεγχο αντί για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο.

Φροντίδα για τους μεγαλύτερους

Το πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας Full [Health] απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 μηνός μέχρι 18 ετών και σε ενήλικες μέχρι ηλικίας 70 ετών.

Ειδικά όμως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει συνδυασμούς νοσοκομειακής κάλυψης Full [Health], που εξασφαλίζουν δυνατότητα εισόδου στο πρόγραμμα μέχρι και την ηλικία των 70 ετών, καθώς και συγκεκριμένους συνδυασμούς κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων Full [Health] που διασφαλίζουν την είσοδο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι και την ηλικία των 75 ετών.

Εκπτώσεις για τα εξαρτώμενα μέλη

Αντίστοιχα, για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, προσφέρονται σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις στα ετήσια ασφάλιστρα προγραμμάτων υγείας (ποσοστό έκπτωσης 20% για τον/την σύζυγο, ποσοστό έκπτωσης 30%, 40% & 50% στα τρία πρώτα παιδιά, αντίστοιχα και δωρεάν ασφάλιση υγείας από το τέταρτο παιδί και μετά), ελαφρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, με το Πλήρες Πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας Full [Health]:

-Το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, μηδενίζεται ή μειώνεται κατά ποσοστό 50%, ανάλογα με την επιλογή του Νοσοκομείου.

-Σε περίπτωση επέμβασης χωρίς νοσηλεία ή βραχεία νοσηλεία σε Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μειώνεται το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου κατά ποσοστό 50%.

-Δίνεται Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει για τα έξοδα νοσηλείας του το πρόγραμμα Full [Health].

-Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας μίας σειράς από ιατρικές πράξεις χωρίς νοσηλεία, μέχρι το ποσό των 1.000€ ετησίως στα Συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική Νοσοκομεία.

-Καλύπτονται έξοδα που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά τη νοσηλεία.

-Μειώνεται η απαλλαγή στα έξοδα νοσηλείας, εφόσον γίνει χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης.

Πλήρες Πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας για όσους έχουν ανάγκη

Το Πλήρες Πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας Full [Health] προσφέρει λύσεις ασφάλισης υγείας ιδίως στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη περισσότερο από όλους. Το Full [Health] Ειδικό 4U και το Full Μέριμνα 4U αποτελούν ιδανικές λύσεις, για άτομα με σοβαρό ιατρικό ιστορικό που επιθυμούν να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας και τις διαγνωστικές εξετάσεις τους μέσω της ασφάλισής τους στην Εθνική Ασφαλιστική.

Ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες των ασφαλισμένων της, η Εθνική Ασφαλιστική, εξελίσσει συνεχώς τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της, ώστε να καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη για τη φροντίδα της υγείας, διαφυλάσσοντας την αξία της ασφάλισης διαχρονικά.

Διαβάστε ακόμη:

Η επόμενη μέρα της αναβάθμισης: Ανάπτυξη 3,8% και στο βάθος… νέο ομόλογο

Τράπεζα Πειραιώς: Προς έγκριση από το ΔΣ η επίσημη κατανομή των νέων μετοχών – Το who is who των βασικών επενδυτών

Τέλος στο κυνήγι των μετρητών από την Εφορία