Στην κορύφωση της πασχαλινής περιόδου ελπίζουν οι έμποροι

Στην τελική ευθεία της πασχαλινής περιόδου μπαίνει από σήμερα το λιανεμπόριο με τους εμπόρους να ελπίζουν ότι η κορύφωση στην εμπορική κίνηση, που παραδοσιακά γίνεται αυτές τις ημέρες, θα γεμίσει το ταμείο παρά τα click away και click inside που λειτουργούν ως «κόφτες».

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς έλεγαν στο newmoney πως το στοίχημα για το σύνολο του λιανεμπορίου είναι να κλείσει η πασχαλινή περίοδος με έναν τζίρο γύρω στο 1 δισ. ευρώ, 500 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με τις πωλήσεις που επιτυγχάνονταν την ίδια περίοδο προ της πανδημίας. Και τούτο παρά το γεγονός ότι μόλις προχθές μπήκαν στη μάχη εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και outlets ενώ και τα υποχρεωτικά ραντεβού και οι περιορισμοί στην κίνηση έχουν κόψει τις αυθόρμητες αγορές που αποτελούσαν πάντα ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

Γι αυτό εξάλλου και παρά την μεγάλη κίνηση που κατεγράφη χθες σε βασικούς εμπορικούς δρόμους, όπως η Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση στα ταμεία των καταστημάτων φάνταζε δυσανάλογη.

«Μετά το Σάββατο του Λαζάρου και τη Κυριακή των Βαΐων με ανοιχτή την αγορά, αλλά και μετά από τρεις εβδομάδες επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην Αττική, με τις δύο διαθέσιμες μεθόδους «κλικ» αγορών, μπορούμε να πούμε ότι από τα εμπορικά καταστήματα «πολλοί πέρασαν, λίγοι αγόρασαν», σχολιάζει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης.

«Η αγορά προσδοκά την Μεγάλη Εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά τη καταβολή του δώρου του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα την Μ. Τετάρτη, να διεκδικήσει οτι περισσότερο από τον πασχαλινό τζίρο των περίπου 1,5 δισ ευρώ ώστε να κάνει την δική της «πρώτη ανάσταση», που έχει μεγάλη ανάγκη, μετά από ένα 14μηνο «Γολγοθά», προσθέτει.

Και στα εμπορικά κέντρα πάντως κατά το πρώτο διήμερο επαναλειτουργίας τους η κίνηση μόνο πασχαλινή περίοδο δεν θύμιζε αφού από τη μια η αιφνιδιαστική για τους καταναλωτές επαναλειτουργίας τους και απ’ την άλλη η διαδικασία των ραντεβού και οι περιορισμοί στην παρουσία μέσα στο χώρο, λειτούργησαν ως τώρα αποτρεπτικά.

Ωστόσο παράγοντες του χώρου ευελπιστούν ότι η εικόνα αυτή θα βελτιωθεί μέσα στην εβδομάδα και ας μην μπορούν να προσφέρουν την «εμπειρία» στον καταναλωτή, μιας που ούτε take away καφέ μπορεί κανείς να προμηθευτεί…

Γι αυτό εξάλλου τα καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους, και σε πολλές περιπτώσεις, στις τοπικές αγορές, φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα στις προτιμήσεις πολλών καταναλωτών. Ειδικά καθώς σε πολλά απ’ αυτά επιδεικνύεται και η …ευελιξία στο να δεχθούν τον περαστικό πελάτη στέλνοντας εκείνη την ώρα το σχετικό sms του ραντεβού!

Η αγορά, σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο τόσο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και αρκετών άλλων, θα λειτουργήσει τις προσεχείς ημέρες ως εξής:

Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 09.00 – 20.30

Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 09.00 – 20.30

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 09.00 – 20.30

Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 09.00 – 20.30

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 09.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου Κλειστά

Τρίτη 4 Μαΐου 2021 Κλειστά (λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς)

