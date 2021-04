Για το Sofagate, όπως το χαρακτήρισαν τα διεθνή ΜΜΕ, και τα όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Τουρκία προ δύο εβδομάδων, μίλησε για πρώτη φορά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν, σχολίασε για πρώτη φορά τα όσα διαδραματίστηκαν στην Άγκυρα, όταν κατά την επίσκεψή της εκεί, μαζί με τον Σαρλ Μισέλ, αναγκάστηκε να καθίσει σε έναν απομακρυσμένο καναπέ, μακριά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος είναι ότι… δεν υπήρχε διαθέσιμη τρίτη καρέκλα.

«Είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν. Είμαι η πρόεδρος της Κομισιόν και με αυτόν τον τρόπο περίμενα να μου συμπεριφερθούν κατά την επίσκεψή μου στην Τουρκία. Σαν την πρόεδρο της Κομισιόν, αλλά όχι».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν. Οπότε πρέπει να συμπεράνω ότι συνέβη επειδή είμαι γυναίκα. Θα συνέβαινε αυτό αν φορούσα κοστούμι και γραβάτα;».

«Στις φωτογραφίες προηγούμενων συναντήσεων, δεν είδα έλλειψη καρεκλών, αλλά και πάλι δεν είδα καμία γυναίκα σε αυτές τις φωτογραφίες» συμπλήρωσε.

«Αξιότιμοι βουλευτές, πολλοί από εσάς θα έχετε παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν – ειδικά οι γυναίκες μέλη αυτού του Σώματος. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ακριβώς πώς ένιωσα. Ένιωσα πληγωμένη και μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία» είπε σε άλλο σημείο.

«Επειδή δεν πρόκειται για διάταξη θέσεων ή πρωτόκολλο. Αυτό φτάνει στον πυρήνα του ποιοι είμαστε. Αυτό αφορά τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ένωσή μας, και αυτό δείχνει πόσο μακριά πρέπει να προχωρήσουμε προτού οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως ίσες, πάντα και παντού» κατέληξε.

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.

My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.

We have to make sure these stories are also told!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021