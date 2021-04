Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μοιράσουν 60 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca σε άλλα κράτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Η υγειονομική κρίση στην Ινδία, συνοδεύτηκε σήμερα από δηλώσεις κρατών για στήριξη της χώρας που δοκιμάζεται από τον κοροναϊό. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η πρωτοβουλία του Μπάιντεν που ανακοίνωσε την απόφαση αφού συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σε μια επικοινωνία κατά την οποία επισφραγίστηκε η συμβολή της Ουάσιγκτον στον αγώνα αναχαίτισης της διασποράς του κοροναϊού.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, τόνισε πως η διαδικασία διανομής των εμβολίων θα αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδα με την κυκλοφορία των 10, πρώτων, εκατομμυρίων δόσεων.

Ο Μόντι, σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συνομιλία, προσθέτοντας ότι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την αμερικανική βοήθεια.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ωστόσο, αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στα εμβόλια και υπενθύμισε ότι η Ινδία έχει ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να χαλαρώσει τους κανόνες σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία.

My discussion with @POTUS @JoeBiden also underscored the importance of smooth and efficient supply chains of vaccine raw materials and medicines. India-US healthcare partnership can address the global challenge of COVID-19.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2021