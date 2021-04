Elon Musk: H Tesla πούλησε το 10% της επένδυσης της σε Bitcoin

Ο Elon Musk δήλωσε ότι η Tesla πούλησε το 10% της επένδυσης της σε bitcoin προκειμένου να αποδείξει την ρευστότητα του ψηφιακού νομίσματος, προσθέτοντας παράλληλα ότι ο ίδιος διατήρησε την προσωπική του επένδυση στο κρυπτονόμισμα.

Η ανακοίνωση κερδών της Tesla, έδειξε ότι η εταιρεία – η οποία προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε αγορές bitcoin αξίας ενός δισ. δολαρίων- κατέγραψε έσοδα 101 εκατ. δολαρίων από την πώληση. Ο Musk έγραψε στο Twitter ότι στην ουσία η Tesla προσπαθούσε «να αποδείξει τη ρευστότητα του Bitcoin ως εναλλακτική λύση για τη διατήρηση μετρητών στον ισολογισμό».

Αν και πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν το κρυπτονόμισμα πολύ επικίνδυνο συγκριτικά με τα μετρητά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Zachary Kirkhorn δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι η εταιρεία πιστεύει στη μακροπρόθεσμη αξία του Bitcoin.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021