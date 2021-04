Δένδιας σε Γκουτέρες: Τουρκία και Τουρκοκύπριοι υπονομεύουν την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού

Η Ελλάδα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος υπογράμμισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ο οποίος συναντήθηκε στη Γενεύη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Βρετανό ομόλογό του Ντομινίκ Ραμπ.

Ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επανέλαβε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ότι η Ελλάδα επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, εντός του γνωστού πλαισίου που έχει θέσει το ΣΑ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την επίτευξη της προοπτικής αυτής, δεδομένης της στάσης τόσο της τουρκικής πλευράς και της τουρκο-κυπριακής κοινότητας. Διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα για την εποικοδομητική στάση της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς Συνάντησης για το Κυπριακό στη Γενεύη, συναντήθηκα με τον Βρετανό ομόλογό μου D.Raab – Οn the sidelines of the informal meeting on the Cyprus Issue taking place in #Geneva, I met with #UK’s FM @DominicRaab. pic.twitter.com/1vhrNjiY5J

