Τραγικό θάνατο βρήκε εν ώρα καθήκοντος ο 43χρονος ομογενής αστυνομικός του NYPD, Αναστάσιος Τσάκος (Anastasios Tsakos), ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Κουίνς των ΗΠΑ.

Την είδηση του θανάτου του Τσάκου ανακοίνωσε ο ίδιος ο αρχηγός του NYPD, Ντέρμοτ Σι, λίγο μετά το τραγικό συμβάν.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί, ο αστυνομικός του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων του NYPD (NYPD Highway) Αναστάσιος Τσάκος, σύζυγος και πατέρας δυο μικρών παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο ενώ προστάτευε τους πολίτες της Νέας Υόρκης. Σύσσωμο το NYPD πονάει, ενόσω θρηνούμε όλοι μαζί την απώλεια του αδελφού μας. Μια απώλεια όχι μόνο για την οικογένεια του NYPD, αλλά για ολόκληρη την πόλη» τόνισε ο Σι.

Όπως μεταδίδει ο «Εθνικός Κήρυκας», o Τσάκος παρασύρθηκε στη λωρίδα ανατολικής κατεύθυνσης του LIE, κοντά στο Φράνσις Λούις Μπούλεβαρντ, από ένα αυτοκίνητο τύπου Volkswagen του 2013.

Οδηγός ήταν η 32χρονη Τζέσικα Μπουβάις (Jessica Beauvais) από το Χέμπστεντ η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και η άδειά της είχε αφαιρεθεί. Συνελήφθη λίγο αργότερα από την Αστυνομία και αντιμετωπίζει περισσότερες από 10 κατηγορίες, ορισμένες εκ των οποίων κακουργηματικές.

Ο Αναστάσιος Τσάκος ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Τσάκου, υπηρετούσε επί 14 χρόνια στο NYPD και ήταν οικογενειάρχης με δυο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, εξέφρασε την οδύνη του και τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ομογενούς αστυνομικού.

A husband, a father, a son, and a protector but, most off all, @NYPDHighway Police Officer Anastasios Tsakos will forever be remembered as a NYC #Hero. pic.twitter.com/mIimcjWkc2

Για το θέμα τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού του Τμήματος Νέας Υόρκης, Αναστάσιου Τσάκου, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας μας υπενθυμίζει ότι όλοι οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και το ιατρικό προσωπικό ρισκάρουν τη ζωή τους για εμάς. Ας είναι αιωνία του η μνήμη» γράφει.

The tragic death of NYPD Officer Anastasios Tsakos, while serving his community, reminds us that first responders, police, fire, medical, always place their lives on the line. May his memory be eternal.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) April 27, 2021