Κυπριακό: «Σημαντική στιγμή» η άτυπη πενταμερής λέει ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ χαρακτήρισε «σημαντική στιγμή» την έναρξη της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για την Κύπρο στη Γενεύη υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter, οι 5+1 έχουν συγκεντρωθεί στην ελβετική πόλη «σε μια προσπάθεια να θέσουν σε κίνηση τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού».

Στο ίδιο μήνυμα ο κ. Ράαμπ σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν από κοινού για να πετύχουν μία δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού ζητήματος».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία της συνάντησης της ολομέλειας της σύσκεψης υπό τον κ. Γκουτέρες.

Σύμφωνα με βρετανική πηγή, η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Γενεύη περιμένει να ολοκληρωθούν οι συναντήσεις της ημέρας για να προβεί σε μια πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων που θα έχουν διαμορφωθεί.

An important moment as the UN+5, hosted by @antonioguterres, gather in Geneva today in a bid to kickstart the #CyprusSettlement process – all sides must work together to deliver a fair and lasting resolution to the Cyprus issue pic.twitter.com/Cy9hdV9Jk2

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 28, 2021