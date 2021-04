Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παρακολούθησαν μια συναυλία στο μεγαλύτερο αθλητικό γήπεδο της Νέας Ζηλανδίας, γιορτάζοντας την επιστροφή στην κανονικότητα.

Το συγκρότημα Six60 εμφανίστηκε στο Eden Park στο Ώκλαντ σε μια εκδήλωση που ήταν sold out και μεταδόθηκε ζωντανά σε χώρες σε ολόκληρο τον Νότιο Ειρηνικό.

Χωρίς να απαιτούνται αποστάσεις ή να φοράνε μάσκα, η συναυλία ήταν μια απόδειξη της επιτυχίας της Νέας Ζηλανδίας στον έλεγχο του κορονoϊού, κλείνοντας τα διεθνή σύνορά της και κάνοντας αυστηρα τεστ και ιχνηλάτηση επαφών. «Η πόλη μας έδειξε στον κόσμο αυτήν την εβδομάδα ότι, εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, μπορούμε να ζήσουμε κοντά στην κανονικότητα στο Όκλαντ», δήλωσε ο δήμαρχος Phil Goff.

Η Lucy Clumpas παρακολούθησε τη συναυλία και είπε ότι ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία να βρίσκεται ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο, αφού πέρασε πέρυσι το Lockdown στη Βρετανία. «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως ανθρώπους να είμαστε σε θέση να ενωθούμε και να τραγουδήσουμε τα ίδια τραγούδια μαζί», είπε.

Ο τραγουδιστής του συγκεροτήματος Matiu Walters είπε πριν από τη συναυλία: «Ξέρουμε πώς είναι να είσαι σε καραντίνα. Είναι χάλια. Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να παίξουμε ξανά σε συναυλίες, αλλά είμαστε τυχεροί εδώ στη Νέα Ζηλανδία».

When your country’s leader follows public health, and all its citizens all work together for #ZeroCovid, you can enjoy 50,000+ concerts like New Zealand too. #COVID19 pic.twitter.com/EsGXJxPEWn

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 25, 2021