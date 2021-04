Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος σχεδόν, για να αποκαλύψει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τον λόγο που πέρυσι το καλοκαίρι, βγήκε για σέρφινγκ βάζοντας στο πρόσωπό του, όσο αντηλιακό είχε προφανώς μαζί του.

Σε μια ζωντανή συνομιλία, που είχε με τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ απάντησε στο ερώτημα, που ταλάνιζε πολλούς, με το που αντίκρισαν τη φωτογραφία του.

Υποστήριξε ότι βασικός λόγος που το έκανε ήταν για να μεταμφιεστεί, όταν είδε να τον παρακολουθεί ένας παπαράτσι.

«Παρατήρησα ότι υπήρχε αυτός ο τύπος (ο παπαράτσι) που μας ακολούθησε και, σκέφτηκα «Ω, δεν θέλω να με αναγνωρίσει, άρα ξέρετε τι θα κάνω; Απλώς θα βάλω ένα τόνο αντηλιακού στο πρόσωπό μου», είπε ο Ζούκερμπεργκ.

Αλλά η ιδέα του δεν ήταν αρκετά έξυπνη και όπως ο ίδιος παραδέχτηκε του γύρισε μπούμερανγκ καθώς όχι μόνο τον αναγνώρισαν αλλά έγινε viral.

Παραδέχτηκε ακόμα ότι είναι «αρκετά χλωμό άτομο», ότι καίγεται εύκολα όταν κάνει εξωτερικές δραστηριότητες σε μέρη όπως η Χαβάη και «θέλει να παραμείνει υγιής».

«Αν κάποιος θέλει να δημοσιεύσει ένα meme με εμένα και το αντηλιακό μου, (αυτό) είναι ωραίο. Χαίρομαι όταν προκαλώ γέλια στο Διαδίκτυο», συμπλήρωσε.

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz

— Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020