Νέα πενταμερή συνάντηση ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε δηλώσεις το με το τέλος της άτυπης διάσκεψης στη Γενεύη ο Αντόνιο Γκουτέρες τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κοινό έδαφος, αλλά δεν παρατάμε την προσπάθεια».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι «δεν μπορέσαμε να βρούμε κοινό έδαφος για να ξεκινήσουμε επίσημες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού».

Ωστόσο ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι θα γίνουν στο μεταξύ διαβουλεύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για εξεύρεση κοινού εδάφους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι θα μεταφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις διαφορετικές θέσεις που τέθηκαν στην άτυπη Διάσκεψη.

O κ. Γκουτέρες ατυπώνοντας το χάσμα που υπήρχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, ανέφερε πως η τουρκοκυπριακή πλευρά εμμένει σε λύση δύο κρατών, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά αναφέρεται σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και συνέχιση συνομιλιών από εκεί που έμειναν.

Την ίδια ώρα ανακοίνωσε νέα άτυπη πενταμερή τους επόμενους μήνες, τονίζοντας πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες και δεν θα τα παρατήσει.

Πρόσθεσε πως θα προσπαθήσει ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα για την επιτυχία της επόμενης πενταμερούς. Ο κ. Γκουτέρες διευκρίνισε παράλληλα ότι είναι πιθανόν να χρειαστούν 2-3 μήνες για την επόμενη συνάντηση.

«We have not yet found enough common ground yet. But I do not give up. My agenda is simple: to fight for the security and wellbeing of the Cypriots, who deserve to live in peace and prosperity together,» — @antonioguterres on #CyprusTalks pic.twitter.com/NK7QLXvlwz

«We will not give up. We will continue with our consultations to create the best possible conditions for the next meeting, which could happen in the next 2 to 3 months» says @un Chief @antonioguterres at the end of the #CyprusTalks in Geneva. pic.twitter.com/E0Azm9PIMa

— UN Geneva (@UNGeneva) April 29, 2021